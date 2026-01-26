Medellín reporta millonaria derrama económica tras conciertos y se prepara para Colombiatex

Resumen: Medellín recibió $160.000 millones por los conciertos de Bad Bunny y espera otros $50.000 millones con Colombiatex. Ocupación hotelera llegó al 95%.

Medellín atraviesa una semana histórica que reafirma su posición como la capital de los grandes eventos en el continente. Tras el cierre de la exitosa gira de Bad Bunny, el alcalde Federico Gutiérrez entregó un balance que dejó cifras récord para la economía local: los tres días de concierto del puertorriqueño inyectaron más de $160.000 millones de pesos a la ciudad.

Este flujo de caja benefició principalmente a los sectores de hotelería, bares y restaurantes, los cuales registraron una ocupación superior al 95% en zonas críticas como El Poblado, Laureles y el Centro.

El mandatario resaltó que durante la semana del evento, el ingreso de turistas por el aeropuerto José María Córdova pasó de un promedio de 3.000 a 4.000 personas diarias.

En total, más de 100.000 visitantes llegaron a la ciudad, de los cuales un 23% fueron extranjeros provenientes de países como Panamá, Costa Rica y Puerto Rico.

“Eventos como estos mueven la economía y hacen que haya más calidad de vida para nuestra gente”, aseguró Gutiérrez, destacando que el buen comportamiento ciudadano permitió que los operativos de control en las comunas arrojaran resultados positivos en materia de seguridad.

Sin tiempo para el descanso, la ciudad empalma este lunes 26 de enero con el inicio de la versión 38 de Colombiatex de las Américas en Plaza Mayor.

Lea también: El debate al que todos le huyen: David Luna propone prohibir el uso de redes sociales para menores de 14 años

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Se espera que esta feria textil, que reúne a más de 500 expositores de 20 países, genere una derrama adicional de $50.000 millones de pesos.

Con una proyección de 30.000 asistentes, el evento no solo busca concretar negocios internacionales, sino también fortalecer un sector que genera más de 178.000 empleos directos en la ciudad.

Durante la instalación de la feria, el alcalde rindió un homenaje póstumo a Roque Ospina, pionero de la industria, y recordó que estos espacios nacieron en los tiempos más oscuros de la ciudad como una apuesta por la resiliencia.

Hoy, con la estrategia de internacionalización a toda marcha, Medellín se consolida como un centro empresarial atractivo, donde el turismo de espectáculos y las ferias de conocimiento se han convertido en el principal motor de desarrollo para este 2026.

Más noticias de Medellín