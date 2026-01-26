Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El debate al que todos le huyen: David Luna propone prohibir el uso de redes sociales para menores de 14 años

    David Luna propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años para proteger su salud mental frente a la ansiedad y la depresión.

    Publicado por: Julian Medina

    El debate al que todos le huyen: David Luna propone prohibir el uso de redes sociales para menores de 14 años

    Resumen: El senador David Luna propuso la prohibición del uso de redes sociales para menores de 14 años como una medida necesaria para proteger la salud mental de los niños y jóvenes colombianos. Luna, quien reconoce su trayectoria en el sector tecnológico, enfatizó que esta restricción es la única forma efectiva de enfrentar problemas como la ansiedad y la depresión que afectan a la juventud debido a su entorno y al impacto de las plataformas digitales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el marco de un debate sobre los desafíos de salud pública en Colombia, el senador David Luna lanzó una propuesta que ha encendido la discusión sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones. Luna hizo un llamado urgente para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años como una medida de choque ante la creciente crisis de salud mental en el país.

    Prioridad en la salud mental

    Durante su intervención, el congresista enfatizó que, si bien la salud es una preocupación generalizada de la ciudadanía, se debe poner un foco especial en la salud mental de niños y jóvenes. Según Luna, este sector de la población está sufriendo altos niveles de ansiedad y depresión derivados de las dificultades de su entorno y el consumo digital.

    Le puede interesar: ¡Se pasó de copas! El cantante Zion terminó detenido en Puerto Rico

    “Yo vengo del mundo de la tecnología, pero las redes sociales para los menores de 14 años necesariamente se deben prohibir”, afirmó de manera tajante el senador.

    Tecnología con límites

    Luna argumentó que esta prohibición es la “única forma” efectiva para enfrentar la complejidad de los problemas psicológicos que están afectando a la juventud actual. La propuesta sugiere que la exposición temprana a estas plataformas digitales es un factor determinante en el deterioro del bienestar emocional de los menores.

    La iniciativa de Luna busca abrir un debate nacional sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, el papel de los padres de familia y la necesidad de una regulación estatal que proteja a la infancia en el entorno digital.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.