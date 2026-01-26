Resumen: El senador David Luna propuso la prohibición del uso de redes sociales para menores de 14 años como una medida necesaria para proteger la salud mental de los niños y jóvenes colombianos. Luna, quien reconoce su trayectoria en el sector tecnológico, enfatizó que esta restricción es la única forma efectiva de enfrentar problemas como la ansiedad y la depresión que afectan a la juventud debido a su entorno y al impacto de las plataformas digitales.

El debate al que todos le huyen: David Luna propone prohibir el uso de redes sociales para menores de 14 años

En el marco de un debate sobre los desafíos de salud pública en Colombia, el senador David Luna lanzó una propuesta que ha encendido la discusión sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones. Luna hizo un llamado urgente para prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años como una medida de choque ante la creciente crisis de salud mental en el país.

Prioridad en la salud mental

Durante su intervención, el congresista enfatizó que, si bien la salud es una preocupación generalizada de la ciudadanía, se debe poner un foco especial en la salud mental de niños y jóvenes. Según Luna, este sector de la población está sufriendo altos niveles de ansiedad y depresión derivados de las dificultades de su entorno y el consumo digital.

Le puede interesar: ¡Se pasó de copas! El cantante Zion terminó detenido en Puerto Rico

“Yo vengo del mundo de la tecnología, pero las redes sociales para los menores de 14 años necesariamente se deben prohibir”, afirmó de manera tajante el senador.

Tecnología con límites

Luna argumentó que esta prohibición es la “única forma” efectiva para enfrentar la complejidad de los problemas psicológicos que están afectando a la juventud actual. La propuesta sugiere que la exposición temprana a estas plataformas digitales es un factor determinante en el deterioro del bienestar emocional de los menores.

La iniciativa de Luna busca abrir un debate nacional sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas, el papel de los padres de familia y la necesidad de una regulación estatal que proteja a la infancia en el entorno digital.