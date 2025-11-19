La Selección Colombia Femenina Sub-20 avanza a paso firme en su preparación de cara al CONMEBOL Sudamericano de la categoría en 2026.

Bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, el equipo de 23 jugadoras adelanta en Bogotá su segundo microciclo del año, iniciado el pasado 12 de noviembre.

A la fecha, el cuerpo técnico ha cumplido diez sesiones de entrenamiento, que han incluido jornadas de doble sesión y partidos amistosos de fogueo contra clubes locales, con el objetivo primordial de optimizar los principios de juego del equipo.

Las sesiones se han enfocado en aspectos clave como la circulación de la pelota, la precisión en los pases y el orden defensivo en bloque medio y alto.

Se ha dedicado especial atención al trabajo por líneas para fortalecer la salida desde el fondo, la asociación en el mediocampo y la toma de decisiones en el último tercio de la cancha.

Además, la preparación ha integrado análisis de video para corregir detalles tácticos y consolidar los comportamientos colectivos, así como trabajos regenerativos y de ajuste de cargas para asegurar el óptimo estado físico de las deportistas.

El compromiso del grupo es palpable. La jugadora Zarahay González destacó el honor de la concentración: “Siempre va a ser un orgullo representar a un país (…) se viene nuestro Sudamericano por el que trabajar para volver al mundial”.

Por su parte, la experimentada Juana Ortegón resaltó la importancia de estos ciclos de preparación y la adaptación de las nuevas integrantes.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se pone a punto con intensas jornadas de entrenamiento

“Estamos muy contentas porque vamos a tener ciclos de preparación y compromisos internacionales… hay muchas que ya conocemos el trabajo del ‘profe’ así que es importante acoger a las jugadoras que llegan”.

Finalmente, la reciente transferida al Angel City FC (USA), Maithe López, subrayó la relevancia de esta preparación para el crecimiento del fútbol femenino colombiano.

La delantera comentó que salir del país a una edad temprana “es algo muy difícil, pero te hace crecer como futbolista y persona”.

“Así que es importante para abrirle las puertas a las jugadoras del fútbol colombiano». Con este ritmo de trabajo, el equipo nacional busca llegar en las mejores condiciones a la cita internacional.

