Medellín sigue imparable: es la ciudad con menos desempleo en Colombia

Resumen: El desempleo Medellín se ubicó en 7,1%, la cifra más baja entre las principales ciudades del país, según el más reciente informe del DANE.

Medellín volvió a consolidarse como la ciudad con el menor nivel de desempleo entre las principales capitales del país, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2026, el indicador de desempleo Medellín se ubicó en 7,1%, posicionando a la capital antioqueña como líder nacional en materia laboral.

El resultado representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando la tasa fue de 7,6%. Además, el indicador se mantiene por debajo del promedio nacional, que alcanzó el 8,3%, y del registrado en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, donde la desocupación llegó al 8,6%.

Con estas cifras, Medellín supera a otras ciudades que también mostraron buenos resultados, como Pereira (7,2%) y Villavicencio (7,9%), mientras que Quibdó (23,3%), Cartagena (13,2%), Ibagué (12,8%) y Sincelejo (11,7%) registraron los mayores niveles de desempleo durante el mismo periodo.

A nivel nacional, el DANE informó que durante junio de 2026 la tasa de desocupación fue del 8,0%, reflejando una reducción frente al 8,6% reportado en el mismo mes del año anterior. En total, Colombia sumó 24,46 millones de personas ocupadas, lo que significó la creación de 706.000 nuevos empleos en comparación con junio de 2025.

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Los sectores que más impulsaron la generación de empleo en el país fueron alojamiento y servicios de comida, construcción, transporte y almacenamiento, así como actividades artísticas y de entretenimiento. En contraste, industrias manufactureras, agricultura y comercio presentaron reducciones en el número de trabajadores ocupados.

El informe también evidenció una leve mejora en la informalidad laboral, que se ubicó en 54,5% durante junio, mientras que el desempleo juvenil alcanzó el 14,7%.

Las cifras ratifican el buen comportamiento del mercado laboral en la capital antioqueña, donde el desempleo Medellín continúa siendo el más bajo entre las principales ciudades del país, consolidando a la región como uno de los territorios con mejores indicadores de ocupación en Colombia.

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