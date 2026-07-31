Resumen: El comunicador rechazó de tajo las imputaciones por presuntas conductas inapropiadas y dirigió sus cuestionamientos hacia la forma en que el medio digital Brava News y el movimiento feminista Yo te creo, Colega manejaron la publicación de los testimonio

¡Rompe el silencio! Rafael Poveda rechaza acusaciones de acoso sexual y cuestiona rigor periodístico en su contra

Minuto30.com .- El reconocido periodista y director de televisión Rafael Poveda se pronunció públicamente para desmentir los señalamientos por presunto acoso sexual que recaen sobre él. Las acusaciones, reveladas recientemente por el medio digital Brava News y el colectivo ‘Yo te creo, Colega’, incluyen los testimonios de dos mujeres. Poveda no solo negó enfáticamente los hechos, sino que lanzó fuertes críticas al manejo periodístico y ético de la denuncia.

La controversia que sacude al gremio periodístico colombiano sumó un nuevo capítulo. Un día después de que estallara el escándalo en redes sociales y medios alternativos, el veterano periodista decidió hacerle frente a la situación, defendiendo su presunción de inocencia y trayectoria profesional.

La defensa del periodista y sus críticas al proceso

Rafael Poveda, ampliamente conocido a nivel nacional e internacional por ser el director del programa de investigación Testigo Directo y del pódcast enfocado en crímenes reales Más allá del silencio, emitió una respuesta categórica frente a los graves señalamientos.

El comunicador rechazó de tajo las imputaciones por presuntas conductas inapropiadas y dirigió sus cuestionamientos hacia la forma en que el medio digital Brava News y el movimiento feminista Yo te creo, Colega manejaron la publicación de los testimonios. Según su postura, el procedimiento periodístico careció del rigor necesario, sugiriendo fallas en la contrastación de fuentes y en el derecho a la réplica antes de hacer públicas acusaciones que afectan gravemente su buen nombre.

El origen de las denuncias

El caso cobró relevancia pública cuando las plataformas mencionadas difundieron los relatos de dos mujeres que acusan a Poveda de haber cruzado límites profesionales y personales. La red ‘Yo te creo, Colega’, enfocada en visibilizar y apoyar a mujeres periodistas víctimas de violencias basadas en género dentro de las salas de redacción, respaldó la publicación original, generando una ola de reacciones en el ecosistema mediático del país.

Se espera que en las próximas horas se conozcan posibles acciones legales, tanto por parte de las denunciantes ante las autoridades competentes, como por parte del periodista en defensa de su reputación.