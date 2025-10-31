Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez pidió a los padres acompañar a sus hijos durante Halloween. Medellín desplegará más de 1.000 policías y 120 agentes de tránsito para garantizar la seguridad en toda la ciudad.

‘Lo más importante es cuidar a nuestros niños’: Fico Gutiérrez anuncia operativo de seguridad para Halloween

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a los padres de familia para extremar el cuidado de los menores durante la celebración de Halloween, destacando que la alcaldía tiene desplegado un completo dispositivo de seguridad en toda la ciudad.

“Papás y mamás, pedirles que acompañen a sus hijos. Lo más importante es cuidar a nuestros niños. Tenemos todas las medidas de seguridad con la Policía, el Ejército y la Alcaldía, y vamos a estar en las calles acompañando a nuestra gente”, afirmó el mandatario.

La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, activó un plan especial con más de 1.000 uniformados, 120 agentes de tránsito y 10 camiones de Movilidad.

Lea también: ¡Corre por tu plata! El subsidio de Colombia Mayor llega «carnudo»: conoce el Pico y cédula en Cali

El objetivo es garantizar el orden, la seguridad ciudadana y la movilidad durante las actividades del 31 de octubre y el fin de semana festivo.

El dispositivo se concentrará en zonas de alta afluencia, centros comerciales, barrios residenciales y corredores viales principales. Además, se adelantan campañas pedagógicas en colegios, parques y calles para promover la prevención y la convivencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Vamos a hacer controles con Policía, Ejército, Seguridad y Movilidad frente a las rodadas. No toleramos maniobras riesgosas ni bloqueos. Vamos a estar con todas las capacidades para proteger que la gente disfrute en paz”, precisó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Durante Halloween de 2024, las autoridades realizaron más de 1.300 comparendos y 450 inmovilizaciones por rodadas ilegales.

Este año, el monitoreo se refuerza con 3.500 cámaras del Sistema Integrado de Emergencias y grupos de reacción rápida.

El alcalde insistió en su mensaje central: “Cuidar a nuestros niños” y celebrar de manera responsable serán las prioridades de esta jornada festiva en Medellín.

Más noticias de Medellín