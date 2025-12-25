Resumen: Durante 2025, la Alcaldía de Medellín desmontó 13.181 cambuches y estructuras improvisadas en zonas estratégicas de la ciudad, especialmente en sectores con reocupación frecuente como San Juan, La 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. Las intervenciones se complementaron con 10.782 procesos de sensibilización a vendedores informales y comercios formales, fortaleciendo la convivencia y el respeto por el espacio público. Las autoridades continuarán monitoreando los 16 puntos priorizados para evitar reocupaciones y brindar atención integral a quienes habitaban estas estructuras.

¡Medellín más segura! Autoridades desmontan más de 13.000 cambuches en puntos críticos de la ciudad

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, ha intensificado sus esfuerzos para recuperar el espacio público y garantizar entornos más seguros, ordenados y habitables. Durante 2025, se han desmontado 13.181 cambuches y estructuras improvisadas, utilizadas principalmente por personas en situación de calle para pernoctar o almacenar objetos, en diferentes zonas estratégicas de la ciudad.

Las acciones se centraron en sectores con dinámicas de reocupación frecuente, como San Juan, La 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. En estos lugares, además de retirar las estructuras, se fortaleció la presencia territorial y se brindó acompañamiento social para reducir riesgos relacionados con inseguridad, insalubridad y deterioro del entorno urbano.

“Cada cambuche desmontado es un paso hacia una Medellín más segura, ordenada y habitable. Actuamos con autoridad y presencia territorial, devolviendo los espacios a la ciudadanía. Combinamos un enfoque social con la firmeza necesaria para proteger el orden urbano”, afirmó David Ramírez, subsecretario de Espacio Público.

El desmonte de estas estructuras también busca prevenir actividades que afecten la convivencia. “No permitiremos que ocupaciones ilegales afecten la tranquilidad de los habitantes. Mantendremos operativos semanales y presencia permanente en los puntos priorizados para garantizar espacios limpios y seguros”, añadió el subsecretario.

Acompañamiento social y sensibilización

Como parte de las estrategias de carácter social, se realizaron 10.782 procesos de sensibilización dirigidos a vendedores informales y comercios formales. Estas acciones buscan promover la importancia de respetar el espacio público y prevenir riesgos derivados del uso indebido de las áreas urbanas.

Las intervenciones continuarán en los 16 puntos priorizados por la Administración Distrital, con monitoreo constante para evitar reocupaciones. Además, se coordina con entidades sociales para brindar atención integral a quienes habitaban estas estructuras, buscando soluciones que combinen control urbano y apoyo social.

Los comportamientos que constituyan infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia serán remitidos a las autoridades competentes, asegurando que las acciones de recuperación del espacio público se realicen de manera ordenada y dentro del marco legal.

Con estas medidas, la Alcaldía refuerza su compromiso de ofrecer espacios más seguros y habitables, devolviendo a la comunidad zonas que habían sido ocupadas de manera irregular y generando condiciones para una convivencia urbana más ordenada y respetuosa.