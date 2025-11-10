Resumen: La última unidad funcional de la Autopista Río Magdalena 2, de 35,5 km, ya está en operación, completando 153,3 km de vía que conectan Medellín con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. La apertura reduce en más de una hora el tiempo de viaje a Caucasia, cuenta con 43 estructuras entre puentes y viaductos, y generó más de 22 mil empleos durante su construcción, fortaleciendo la movilidad y la competitividad regional.

¡Medellín más cerca del Caribe! Entra en operación la última unidad de la Autopista Río Magdalena 2

Este lunes, la Autopista Río Magdalena 2 habilitó la última unidad funcional pendiente, completando así los 153,3 kilómetros de calzada sencilla que conectan Medellín con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.

La apertura del tramo de 35,5 kilómetros entre Vegachí y Remedios permitirá mejorar significativamente los tiempos de desplazamiento hacia el norte del departamento de Antioquia y el vecino departamento de Santander.

Durante un recorrido por la zona, el Gobernador Andrés Julián destacó que, gracias a la vía, los antioqueños podrán llegar a Caucasia en menos de cuatro horas y media, abriendo además una alternativa más rápida hacia el mar Caribe.

“Es una carretera construida con altos estándares de calidad que fortalecerá la competitividad de la región. Valoramos el trabajo del sector privado que hace posibles estas obras, siempre exigiendo que cumpla con los mejores niveles de seguridad y funcionalidad”, señaló el Gobernador.

La Autopista Río Magdalena 2 cuenta con 43 estructuras, incluyendo puentes, viaductos y pasos elevados, así como 32,8 kilómetros de carriles de avance. Durante su construcción se generaron más de 22.000 empleos, convirtiéndose en un proyecto estratégico dentro de la primera ola de concesiones 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Con la entrada en operación de este tramo, los viajeros ahora podrán recorrer Medellín–Caucasia en menor tiempo, consolidando una conexión más eficiente entre Antioquia y las subregiones del Magdalena Medio y Bajo Cauca, y mejorando la movilidad hacia la Costa Norte del país.