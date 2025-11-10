Resumen: El perrito que sufrió brutal maltrato en Bolívar fue confirmado por peritos de la Uniremington como el mismo del video que conmocionó al país. Actualmente se encuentra estable y en recuperación bajo custodia veterinaria, con incapacidad médica de 15 días. El presunto responsable se presentó ante las autoridades y rindió declaración, mientras la Fiscalía continúa con el proceso judicial. Próximamente, el canino será dado en adopción.

Confirman identidad del perrito maltratado en Bolívar: se recupera en Medellín y pronto será dado en adopción

El caso de maltrato animal que conmovió a Antioquia comienza a tener un desenlace más esperanzador. Las autoridades confirmaron que el perrito agredido en una vereda del municipio de Bolívar el pasado 3 de noviembre es el mismo que fue entregado días después en Yarumal. Así lo estableció un examen forense veterinario realizado por profesionales de la Universidad Uniremington.

El análisis pericial determinó que el canino bajo custodia en la Clínica Veterinaria de la institución es totalmente compatible con el que aparece en el video que circuló en redes sociales, donde se observaba la agresión. “Desde la unidad forense veterinaria se puede concluir que el perro que tenemos en custodia es el mismo del video”, precisó el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, Julio César Aguirre Ramírez.

Actualmente, el perrito se encuentra estable y bajo observación médica. La clínica le otorgó una incapacidad veterinaria de 15 días debido a las lesiones sufridas, y permanecerá allí mientras la Fiscalía avanza en el proceso judicial contra el presunto agresor.

El diputado Edison Molina resaltó que este proceso marca un precedente en Colombia, pues es el primer caso de maltrato animal en el que se aplica una prueba pericial desde la entrada en vigencia de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), norma que refuerza la protección y el bienestar de los animales.

El canino continuará su proceso de recuperación en la clínica veterinaria de Uniremington. Una vez esté completamente sano y cuente con la autorización de las autoridades, será dado en adopción para que finalmente encuentre un hogar donde reciba el cuidado y cariño que merece.