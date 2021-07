Video: En Medellín piden no hacer manifestaciones el 20 de julio, por posible presencia del ELN

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la ciudad ya se encuentra lista para garantizar el orden durante la jornada con el apoyo de más de 2.268 efectivos de la Policía, luego de conocer información relacionada con la posible injerencia de grupos subversivos o al margen de la ley como el frente urbano del ELN en algunas movilizaciones programadas para este 20 de julio.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía que esté atenta para que nos den información, porque estos grupos criminales podrían actuar ya sea dejando artefactos explosivos, haciendo voladura de torres o colocación de símbolos en el territorio. Podrían infiltrar marchas, pacíficas o no, por eso mi recomendación es no salir a marchar, no exponer a los ciudadanos”, dijo el mandatario local.

Previo a esta fecha, la Alcaldía de Medellín ya realizó un consejo de seguridad local y otro nacional. luego de los cuales se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la disposición de equipos de seguridad, salud y vigilancia.

En Medellín se esperan diferentes movilizaciones

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a líderes políticos y civiles que están convocando a manifestaciones, para que no arriesguen la vida de otros ciudadanos.

Y es que desde la semana pasada se han llevado a cabo diferentes convocatorias para que las personas acudan a manifestarse. Un sector político pide marchar para buscar que no hayan más bloqueos y desmanes por parte de algunos ciudadanos, mientras otros se han convocado para buscar que el gobierno escuche sus peticiones, y en contra de la represión policial.

