Resumen: Dar Luz con Mova acompaña a maestras gestantes y lactantes de Medellín con talleres, preparación para el parto y apoyo en lactancia. Desde 2024 ha beneficiado a 100 mujeres.

¡Cuidar a quienes enseñan! Así acompaña Medellín a las maestras embarazadas y lactantes

Las maestras de Medellín que están embarazadas o en periodo de lactancia tienen un espacio pensado para ellas. Se trata de Dar Luz con Mova, una estrategia de la Alcaldía de Medellín que lidera Mova, Centro de Innovación del Maestro, y que desde 2024 ha acompañado a 100 mujeres.

La iniciativa parte de una idea sencilla: las docentes acompañan, escuchan y orientan a niños, niñas y jóvenes todos los días, pero también necesitan apoyo cuando viven su propio embarazo y su maternidad.

El programa no es solo para las maestras. También pueden participar las esposas de los docentes que estén en gestación o lactancia, de modo que el acompañamiento llega a las familias de la comunidad educativa.

La secretaria de Educación, Carolina Franco, explicó que la estrategia reconoce que las maestras no solo guían procesos de aprendizaje, sino que también sostienen vínculos, comunidades y proyectos de vida.

«Cuando atraviesan una etapa tan importante como la gestación, el nacimiento de un hijo o la lactancia, también necesitan sentirse escuchadas, acompañadas y cuidadas», afirmó la funcionaria.

¿Qué ofrece Dar Luz con Mova?

La propuesta incluye talleres, círculos de palabra, actividades de movimiento consciente, preparación para el parto y acompañamiento en lactancia.

En estos espacios, las participantes resuelven sus dudas sobre el embarazo, el parto, los cambios en el cuerpo y las emociones que aparecen en esta etapa. También aprenden a conciliar la llegada de su bebé con su trabajo en el aula.

Los círculos de palabra, además, les permiten conocer a otras maestras que atraviesan la misma etapa, con quienes pueden compartir dudas, temores y aprendizajes sobre la maternidad.

La lactancia tiene un lugar especial dentro del programa, sobre todo cuando llega el momento de regresar poco a poco a las labores y reorganizar las rutinas familiares.

Tatiana Ceballos, una de las maestras que hacen parte de la estrategia, contó que llegó al programa en la semana 15 de embarazo.

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«Es un espacio que nos ha servido para bajar los niveles de ansiedad, prepararnos para el nacimiento del bebé, desde lo físico como también de las situaciones emocionales que vivimos, tanto en el embarazo como lo que viene después», aseguró.

Para desarrollar las actividades, la estrategia trabaja con aliados como la Liga de la Leche Colombia – Internacional y el Centro de Doulas Antü. También participan otras dependencias de la Alcaldía de Medellín, como el Inder y la Secretaría de Salud, que aportan su conocimiento y experiencia.

Dar Luz con Mova hace parte de Escuela Inteligente, en su componente de Buen Vivir. Este componente reconoce el bienestar de quienes educan y de sus familias como la base para construir comunidades educativas más saludables y humanas.

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Además de los derechos laborales relacionados con la maternidad, el programa aborda temas que muchas veces quedan en segundo plano: la salud emocional durante la gestación y el posparto, la importancia de contar con redes de apoyo y el reto de equilibrar la maternidad, la vida familiar y el trabajo docente.

El acompañamiento busca que las maestras no enfrenten solas esta etapa y que encuentren en sus compañeras y en los profesionales del programa un apoyo para resolver inquietudes y compartir experiencias.

Con esta estrategia, la Alcaldía apuesta por cuidar a quienes cuidan y educan, reconociendo que el bienestar de las maestras también influye en sus familias y en las comunidades educativas de las que hacen parte.

Desde su inicio en 2024, Dar Luz con Mova suma 100 mujeres beneficiadas, que han recibido formación, acompañamiento y cuidado durante el embarazo y la lactancia.

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