Medellín logra reducción histórica del embarazo adolescente: las cifras caen a mínimos históricos

Resumen: Medellín mantiene una tendencia a la baja en los casos de embarazo adolescente, alcanzando cifras históricamente reducidas en 2026 frente a años anteriores, gracias a estrategias de prevención, educación y acompañamiento en salud sexual y reproductiva. Las acciones del Distrito han incluido miles de actividades pedagógicas, acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y la creación de espacios institucionales para fortalecer la atención y promover proyectos de vida en la población joven.

La reducción de los embarazos en adolescentes continúa consolidándose en Medellín. De acuerdo con cifras entregadas por la Administración Distrital, la ciudad mantiene una tendencia descendente en los casos reportados entre jóvenes de 10 a 19 años, un comportamiento que se ha sostenido durante los últimos años gracias a las estrategias de prevención, educación y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Los registros más recientes muestran que, con corte al 14 de mayo de 2026, Medellín contabilizaba 483 casos de embarazo adolescente, lo que representa una proporción de 8,6 %. Aunque el año aún no finaliza, las cifras mantienen la tendencia observada durante 2025, cuando se reportaron 1.410 casos y una proporción de 8,45 %.

La comparación con años anteriores evidencia una disminución sostenida. En 2024 se registraron 1.745 casos de embarazo en adolescentes, equivalentes a una proporción de 9,60 %, una cifra superior a la reportada posteriormente durante 2025.

Educación y prevención, claves en la reducción

Desde la Secretaría de Salud se atribuye este comportamiento a las acciones desarrolladas en diferentes sectores de la ciudad para fortalecer el conocimiento sobre sexualidad, derechos sexuales y reproductivos entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

Entre enero y abril de 2026 se llevaron a cabo 2.577 actividades pedagógicas y de acompañamiento en instituciones educativas, espacios comunitarios y entornos familiares. Estas acciones beneficiaron a 48.212 personas, quienes recibieron información relacionada con la prevención de embarazos no planeados, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a servicios de salud.

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La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, destacó que una de las apuestas ha sido acercar información y herramientas a la población adolescente para que pueda tomar decisiones informadas sobre su proyecto de vida.

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“En lo corrido de 2026, cerca de 48.000 adolescentes han recibido información sobre derechos sexuales y reproductivos. Además, 922 adolescentes han accedido a métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico, una herramienta que contribuye a fortalecer sus proyectos de vida y a prevenir embarazos no deseados en la adolescencia”, señaló la funcionaria.

Además de la entrega de información y el acceso a métodos anticonceptivos, el Distrito también ha fortalecido los procesos de acompañamiento psicológico, orientación en salud sexual y acceso a controles prenatales para quienes ya enfrentan un embarazo.

Nueva mesa para fortalecer la prevención

Como parte de las medidas implementadas durante este año, Medellín puso en marcha la Mesa Intersectorial para la Prevención del Embarazo Infantil, Adolescente y Subsecuente (PREA), creada mediante la Resolución 202650011228.

Este espacio busca coordinar el trabajo entre distintas dependencias y entidades para fortalecer las estrategias de prevención, promover la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, y generar acciones que contribuyan a la construcción de proyectos de vida.

La creación de esta instancia se suma a los esfuerzos que adelanta la ciudad para consolidar entornos protectores y ampliar las oportunidades de acceso a información, orientación y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Con los resultados reportados hasta ahora, Medellín mantiene una tendencia favorable en los indicadores de embarazo adolescente, mientras continúa desarrollando programas enfocados en la prevención, el acompañamiento y la garantía de derechos para esta población.