Resumen: Asesinan a un hombre con arma de fuego en el barrio Las Independencias, en la Comuna 13 de Medellín. Las autoridades investigan los móviles del crimen.

¡Urgente! A bala lo mataron en la Comuna 13 de Medellín

Minuto30.com .- En la tarde de este miércoles, un hombre fue asesinado a bala en el barrio Las Independencias, de la Comuna 13 de Medellín.

El hecho se registró en la carrera 108 con calle 35D, en el sector de San Javier.

Las autoridades han sido alertadas y ya se encuentran en el lugar de los hechos.

Se espera que en las próximas horas se tengan más detalles sobre la identidad de la víctima, atacada con arma de fuego, así como de los móviles del crimen.

Noticia en desarrollo…