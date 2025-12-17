Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El número de lesionados por pólvora en Medellín sigue en aumento. A 17 de diciembre de 2025 ya se reportan 37 personas heridas, incluidos menores de edad, según cifras oficiales.

La pólvora no perdona: Medellín suma 37 lesionados y diciembre aún no termina

Mientras Medellín avanza en las celebraciones decembrinas, las cifras de lesionados por pólvora en Medellín vuelven a encender las alarmas de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de Medellín con corte al 17 de diciembre, la ciudad ya acumula 37 personas lesionadas, superando los 27 casos registrados en la misma fecha de 2024.

El informe evidencia que el riesgo no disminuye pese a las campañas preventivas. Del total de casos, 28 corresponden a hombres (76%) y 9 a mujeres (24%), confirmando que la manipulación directa de artefactos pirotécnicos sigue siendo el principal factor de riesgo.

Lea también: ¡A precio de ‘huevo’! La FIFA anunció precios baratos para asegurar miles de hinchas en la Copa Mundial del 2026

Menores entre las víctimas

Uno de los datos más preocupantes del reporte es la afectación a menores de edad. Cinco niños entre 0 y 5 años, uno entre 6 y 11, y ocho adolescentes entre 12 y 17 años han resultado lesionados, mientras que 23 casos corresponden a adultos.

Esto refleja que, en muchos casos, los menores resultan heridos como observadores o por manipulación irresponsable de pólvora en entornos familiares.

El informe señala que 19 personas resultaron heridas como manipuladores de pólvora, mientras que 16 fueron observadores y dos casos se clasificaron en otras circunstancias.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En cuanto al tipo de atención médica, 23 personas fueron atendidas de manera ambulatoria, mientras que 14 requirieron hospitalización, lo que representa un 38% de casos con mayor complejidad clínica.

Quemaduras y lesiones graves

Las lesiones más frecuentes incluyen quemaduras (31 casos), seguidas de laceraciones (11), contusiones (6), fracturas (1) y daño ocular (3). Además, se reportan dos amputaciones, lo que evidencia la gravedad de algunos incidentes.

Por grado de quemadura, 22 personas sufrieron quemaduras de segundo grado (59,5%), 7 de primer grado y 3 de tercer grado, mientras que cinco casos no aplican o están sin dato específico.

Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular pólvora, especialmente en presencia de niños, y recordaron que la celebración no puede convertirse en tragedia.

Más noticias de Medellín