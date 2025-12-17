Tras registrar una demanda sin precedentes de 20 millones de solicitudes de entradas durante la fase de selección aleatoria, el organismo rector ha confirmado la creación de una categoría de boletos especial.

Esta iniciativa permitirá a los seguidores de las selecciones clasificadas acceder a los encuentros de sus equipos de una manera mucho más asequible.

Bajo la denominación de “grada básica”, esta nueva categoría establece un precio fijo de 60 USD para cualquiera de los 104 partidos del torneo, incluyendo la gran final.

El objetivo principal es apoyar a los aficionados más fieles, permitiéndoles seguir a sus selecciones a lo largo de la competición en Canadá, Estados Unidos y México sin que el coste sea una barrera infranqueable.

La gestión de estos boletos estará en manos de las Federaciones Miembro Participantes, quienes serán responsables de definir los criterios de asignación.

La FIFA ha estipulado que el 50% de la asignación total para las federaciones deberá corresponder a las categorías más económicas, 40% para la “grada asequible” y 10% para la nueva “grada básica”.

¡A precio de ‘huevo’! La FIFA anunció precios baratos para asegurar miles de hinchas en la Copa Mundial del 2026

Además, en un gesto de respaldo a la economía del fan, la FIFA no cobrará tasas administrativas en las devoluciones para aquellos aficionados cuyas selecciones no logren superar la fase de grupos.

El interés global por el primer mundial de 48 equipos es masivo. Desde el inicio del proceso de selección aleatoria el pasado 11 de diciembre, las solicitudes han alcanzado los 20 millones, impulsadas por la reciente publicación del calendario oficial.

Los aficionados tienen hasta el martes 13 de enero de 2026 para registrarse en la plataforma oficial y participar en el sorteo, independientemente del momento en que realicen su solicitud dentro del plazo.

Finalmente, la FIFA recordó que, como organización sin ánimo de lucro, reinvertirá el 90% de los ingresos generados en este ciclo 2023-2026 para fomentar el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en sus 211 federaciones miembro a nivel mundial.

