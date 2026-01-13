Resumen: Durante 2025, Medellín reforzó la protección del territorio frente a ocupaciones ilegales, recuperando más de 50.000 m² de espacio público y ejecutando 1.865 remociones en los 65 puntos críticos de la ciudad. El uso de imágenes satelitales, la presencia en campo y el trabajo con la comunidad permitieron detectar irregularidades a tiempo, prevenir riesgos y garantizar zonas más seguras para los habitantes.

¡Medellín le puso freno a las invasiones! Durante 2025 se recuperaron más de 50.000 m² de espacio público

Medellín alcanzó un hito en la lucha contra la ocupación ilegal del suelo y la protección del espacio público durante 2025. Según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la ciudad logró ejecutar 1.865 remociones en 65 puntos críticos y recuperar 50.472 metros cuadrados de terrenos invadidos, fortaleciendo la seguridad y la preservación ambiental en varias zonas de la capital antioqueña.

Los barrios y corregimientos que encabezaron las cifras de remociones fueron Villa Hermosa (274), San Antonio de Prado (269) y Altavista (221), territorios donde se detecta con mayor frecuencia la venta irregular de lotes y construcciones sin permisos legales. La labor institucional en estas áreas ha sido clave para prevenir estafas inmobiliarias y orientar a las familias afectadas sobre los riesgos asociados a la ocupación no autorizada.

El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, destacó que la recuperación de espacio público no solo implica cifras: “Estos resultados significan laderas más seguras, zonas ambientales preservadas y comunidades protegidas frente a estafas inmobiliarias. Denunciar movimientos sospechosos permite que lleguemos más rápido, evitemos daños mayores y frenemos a quienes se lucran sin permiso”.

Tecnología al servicio de la prevención

Uno de los factores que permitió alcanzar estos resultados fue la implementación de vigilancia remota mediante imágenes satelitales. Gracias a este sistema, la ciudad pudo detectar movimientos irregulares de tierra y trazados irregulares en etapas tempranas, lo que permitió activar alertas, organizar intervenciones rápidas y evitar que las ocupaciones se consolidaran. Esta estrategia redujo riesgos, mejoró la seguridad de los operativos y protegió a los habitantes de zonas vulnerables.

En cuanto a la recuperación de espacio público, los mayores avances se registraron en áreas rurales y de borde urbano-rural: San Cristóbal (7.151 m²), Villa Hermosa (6.444 m²) y Robledo (6.424 m²). Estos terrenos incluyen laderas, rondas de quebradas, pendientes y zonas no aptas para vivienda, cuya liberación contribuye a prevenir accidentes y a mantener el orden urbanístico.

Cada operativo se acompaña de recorridos de observación, diálogo con la comunidad y acompañamiento preventivo, con el fin de explicar los riesgos de ocupaciones ilegales y consolidar una presencia constante en los territorios priorizados. La Secretaría de Gestión y Control Territorial aseguró que continuará reforzando estas acciones, combinando tecnología, presencia en campo y estrategias comunitarias, para proteger la vida de los ciudadanos y frenar la expansión de invasiones ilegales.