¡La juventud manda en Medellín! Se posesionaron los 23 consejeros juveniles

Resumen: Federico Gutiérrez posesionó a 23 nuevos consejeros de juventud en Medellín. Participación juvenil aumentó un 300 % respecto a las últimas elecciones.

Este martes 13 de enero, el recinto del Concejo de Medellín se llenó de energía joven con la posesión oficial de los 23 nuevos consejeros y consejeras distritales de juventud para el periodo 2026–2029.

El acto, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, marca el inicio de una etapa clave para los más de 600.000 jóvenes de la ciudad, quienes ahora cuentan con representantes oficiales ante las autoridades locales para discutir temas de educación, empleo y seguridad.

“Ustedes son el presente y quienes nos ayudarán a construir la Medellín que soñamos”, destacó el mandatario durante el juramento de los nuevos líderes.

La llegada de estos consejeros no fue un golpe de suerte, sino el resultado de unas elecciones históricas celebradas el pasado 19 de octubre. Por primera vez en la historia reciente, más de 37.000 jóvenes salieron a votar, triplicando la participación que se tuvo en 2021.

Lea también: Corte Suprema avala extradición de alias ‘Chiquito Malo’ por narcotráfico internacional

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este aumento masivo de votantes pone a Medellín como ejemplo nacional ante las autoridades electorales, demostrando que los “pelados” de las comunas y corregimientos están más interesados que nunca en decidir el rumbo de su territorio y no dejar que otros elijan por ellos.

Además de la alta participación, las autoridades destacaron que el voto fue mucho más consciente este año. Gracias a las jornadas pedagógicas en colegios y universidades, los votos nulos se redujeron en un 45%, lo que significa que los jóvenes sabían perfectamente por quién y por qué estaban votando.

Desde hoy, estos 23 elegidos tendrán la tarea de ser el puente directo entre la Alcaldía y la juventud, vigilando que los recursos y programas lleguen a quienes más los necesitan en cada rincón de la capital antioqueña.

Más noticias de Medellín