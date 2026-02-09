Medellín lanza ‘Escuela Inteligente’: apuesta por infraestructura y tecnología educativa

Resumen: Medellín invertirá $1.2 billones en la estrategia Escuela Inteligente para transformar infraestructura, tecnología y conectividad en colegios públicos.

La Alcaldía de Medellín dio un paso definitivo hacia la modernización de la educación pública con la presentación oficial de “Escuela Inteligente. Esta ambiciosa estrategia, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, busca convertir las instituciones educativas oficiales en entornos dignos, innovadores e incluyentes.

Durante una jornada de bienvenida con los rectores de la ciudad, se confirmó una inversión proyectada de $1.2 billones para el cuatrienio, enfocada en la integración de infraestructura, pedagogía y, sobre todo, en garantizar una conectividad de alta velocidad que permita cerrar la brecha digital en las 16 comunas y los cinco corregimientos.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, destacó que los rectores son los líderes estratégicos encargados de aterrizar estas transformaciones en los territorios.

La apuesta no se limita solo a ladrillos y cemento; “Escuela Inteligente” es un modelo integral que dota a los planteles de herramientas tecnológicas de vanguardia.

La meta es que la conectividad no sea un privilegio, sino un derecho básico que potencie el aprendizaje colaborativo y la creatividad de niñas, niños y jóvenes, preparándolos para los retos de la Cuarta Revolución Industrial.

El encuentro también sirvió para socializar cómo esta estrategia articula frentes críticos del sistema, como el Plan de Infraestructura Educativa y las garantías de acceso y permanencia escolar.

Los rectores participaron en conversatorios sobre los retos de la enseñanza actual, coincidiendo en que la mejora de la infraestructura debe ir de la mano con una robusta red de conectividad para que las aulas de Medellín sean verdaderos laboratorios de innovación. Además, se presentaron los planes de dotación que renovarán el mobiliario y los equipos de cómputo en las sedes que más lo requieren.

Con este balance positivo, el Distrito consolida un diálogo cercano con los directivos docentes, reconociendo su rol fundamental en la mejora continua de la calidad educativa.

“Escuela Inteligente” se perfila así como la bandera de la educación en Medellín para los próximos años, uniendo esfuerzos para que cada estudiante cuente con un entorno motivador y tecnológico. El compromiso de la administración es claro: transformar la educación pública en un motor de desarrollo donde la tecnología y la conectividad faciliten el camino hacia el Buen Vivir de toda la comunidad educativa.

