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Resumen: La jornada electoral en Medellín transcurrió con normalidad y dejó capturas, comparendos y balance positivo de seguridad electoral.

Se movió la seguridad en Medellín: hubo capturas y comparendos durante la jornada electoral

En Medellín, la jornada electoral se desarrolló bajo un amplio dispositivo de seguridad. La jornada electoral contó con articulación entre la Alcaldía, la Policía Nacional y otras autoridades, con el objetivo de garantizar el orden, la convivencia y la participación ciudadana durante la jornada electoral, sin reportes de alteraciones significativas del orden público en los puestos de votación de la ciudad.

Como resultado de labores de control y prevención, las autoridades reportaron dos capturas por orden judicial.

La primera ocurrió en el barrio El Salvador por el delito de homicidio, y la segunda en La Candelaria, por el delito de receptación.

Además, se impusieron 50 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, como desacato a órdenes policiales, irrespeto a la autoridad, porte de elementos prohibidos en espacios públicos y actividades políticas cerca de puestos de votación.

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Las autoridades destacaron que el despliegue permitió que la ciudadanía ejerciera su derecho al voto en condiciones de normalidad, seguridad y respeto a las garantías democráticas, gracias al trabajo coordinado entre instituciones, y sin alteraciones significativas del orden público en los puestos de votación de la ciudad.

Con este balance, la alcaldía de Medellín reiteró su compromiso con la protección de la democracia, el fortalecimiento institucional y la seguridad ciudadana mediante acciones articuladas con entidades nacionales.

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