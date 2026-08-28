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Resumen: Medellín fortalece las Comisarías de Familia con $111.325 millones destinados a tecnología, infraestructura, talento humano y modernización.

Más computadores, personal y tecnología: así cambian las Comisarías de Familia en Medellín

Las Comisarías de Familia de Medellín avanzan en un proceso de fortalecimiento con inversiones destinadas a mejorar la atención a la ciudadanía, modernizar sus herramientas de trabajo y ampliar las capacidades del personal que presta sus servicios en estos despachos.

De acuerdo con la alcaldía, se han destinado $111.325 millones provenientes de la Estampilla para la Justicia Familiar, de los cuales $11.571 millones ya fueron ejecutados, en el marco de lo establecido por la Ley 2126 de 2021.

Los recursos han permitido financiar diferentes necesidades de las Comisarías de Familia, entre ellas servicios de conectividad, arrendamiento de sedes, renovación de equipos tecnológicos, digitalización de expedientes, licencias, mobiliario, papelería y transporte para desarrollar labores de atención en territorio.

Como parte de la inversión, la alcaldía también entregó 1.103 bienes muebles, entre los que se encuentran 224 computadores, además de escáneres y sillas ergonómicas. Estos elementos buscan mejorar las condiciones de trabajo y facilitar los procesos de atención.

El fortalecimiento también incluye el componente de talento humano. Para este propósito se conformó un equipo de 154 profesionales y personal de apoyo, con una inversión superior a $7.147 millones.

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A estas acciones se suma el proyecto ComisarIA, que continúa en desarrollo y contempla la incorporación de un expediente electrónico, herramientas de inteligencia artificial, gestión documental, atención multicanal y analítica de datos. La iniciativa busca avanzar en la modernización de los procesos que manejan las Comisarías de Familia.

En materia de infraestructura, durante la actual Administración Distrital entraron en funcionamiento las sedes de Lusitania y Permanencia Sur. Además, continúan los procesos orientados a la apertura de nuevas sedes y a la implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Tecnología de las Comisarías de Familia.

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