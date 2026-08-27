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    Majestuoso espectáculo: El eclipse parcial de luna «oscureció» el cielo de Medellín en un 90%

    El fenómeno astronómico cautivó a los habitantes del Valle de Aburrá durante la noche de este jueves 27 de agosto

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen del eclipse parcial de Luna, captada a las 10:41pm desde Sabaneta
    Imagen del eclipse parcial de Luna, captada a las 10:41pm desde Sabaneta
    Majestuoso espectáculo: El eclipse parcial de luna «oscureció» el cielo de Medellín en un 90%

    Resumen: El fenómeno astronómico cautivó a los habitantes del Valle de Aburrá durante la noche de este jueves 27 de agosto. La lente de Minuto30 estuvo presente para capturar las mejores postales de este evento celestial.

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    Minuto30.com .-  Quienes alzaron la mirada al cielo nocturno del Valle de Aburrá este jueves 27 de agosto fueron testigos de uno de los espectáculos astronómicos más hermosos del año. Un eclipse parcial de luna deleitó a los antioqueños, regalando hermosas estampas a medida que la oscuridad cubría casi por completo nuestro satélite natural.

    La progresión de la sombra

    El majestuoso evento comenzó a robarse la atención de los observadores a partir de las 9:30 p. m. Desde ese momento, la luna empezó a oscurecerse paulatinamente. Este fascinante efecto visual se produce cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su densa sombra sobre la brillante superficie del satélite.

    El clímax del fenómeno astronómico se alcanzó alrededor de las 11:00 p. m., momento en el cual la sombra terrestre logró cubrir la luna en un impresionante 90%. Esta alineación casi perfecta dejó apenas un resplandor en uno de los bordes lunares, creando un contraste espectacular en el firmamento despejado.

    Como es costumbre en los grandes eventos de ciudad y fenómenos naturales, la lente exclusiva de Minuto30 no se perdió este majestuoso momento, documentando paso a paso cómo la sombra transformó la noche antioqueña en una verdadera obra de arte astronómica.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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