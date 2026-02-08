¡Medellín interviene zonas críticas! 40.000 personas beneficiadas con obras de mitigación de riesgo

Resumen: La Alcaldía de Medellín, a través del DAGRD, adelanta obras de mitigación en cinco zonas críticas, beneficiando a 40.000 personas. Los trabajos incluyen contención de taludes, mallas de retención y manejo de aguas, combinados con procesos de sensibilización comunitaria y generación de empleo local, con el fin de prevenir deslizamientos y proteger la vida de los ciudadanos.

La Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), adelanta importantes obras de mitigación en cinco puntos críticos de la ciudad, beneficiando directamente a unas 40.000 personas que habitan zonas vulnerables a deslizamientos y caída de rocas.

Estas intervenciones se realizan tras identificar sitios que representan un riesgo para la vida de los ciudadanos y se complementan con procesos de sensibilización dirigidos a las comunidades afectadas. Además, las labores han generado 50 empleos directos y 25 indirectos, priorizando la contratación de mano de obra no calificada proveniente de las mismas zonas intervenidas.

Los sectores beneficiados son Villa de Guadalupe (comuna 1-Popular), El Pacífico y Villatina (comuna 8-Villa Hermosa), la vereda La Palma (San Cristóbal) y la quebrada La Rafita (Santa Elena). Hasta el momento, las obras en Villa Guadalupe, con pilas de contención; en El Pacífico, con mallas de retención contra caída de rocas; y en Villatina, con anclajes para la estabilización del terreno, han sido finalizadas.

Por su parte, los trabajos en San Cristóbal, enfocados en el manejo de aguas en la quebrada La Francisca, y en Santa Elena, con mallas de retención en la quebrada La Rafita, registran un avance del 15 %, y se prevé que concluyan durante el primer semestre de este año.

“Una de las apuestas más importantes del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere son las obras de reducción del riesgo, que permiten realizar intervenciones correctivas para proteger la vida de los ciudadanos del Distrito. Por parte del DAGRD, se han invertido más de $7.000 millones que impactan de manera directa a cuatro comunas”, afirmó Carlos Quintero, director del DAGRD.

El enfoque de estas intervenciones combina infraestructura con educación y sensibilización comunitaria, buscando no solo prevenir emergencias, sino también fortalecer la capacidad de los habitantes para enfrentar situaciones de riesgo. Las obras incluyen contención de taludes, estabilización de terrenos, manejo de aguas y colocación de mallas de retención, todas diseñadas para reducir el peligro por movimientos en masa y caída de rocas.

Con estas acciones, la Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso de proteger la vida de los ciudadanos en zonas vulnerables, promoviendo al mismo tiempo empleo local y participación comunitaria, aspectos clave para garantizar sostenibilidad y prevención a mediano y largo plazo.