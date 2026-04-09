Medellín interviene más de 750 puntos para mejorar vías, andenes y espacios públicos

Resumen: La Alcaldía de Medellín ha intervenido más de 750 puntos en la ciudad mediante labores de mantenimiento y recuperación de infraestructura. Las acciones se han ejecutado en todas las comunas, incluyendo mejoras en andenes, vías y elementos peatonales, además de generar cerca de 700 empleos.

La Alcaldía de Medellín avanza en la intervención de distintos sectores de la ciudad a través de una estrategia enfocada en el mantenimiento y recuperación del espacio público. De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, ya se han atendido más de 750 puntos en varias zonas del territorio.

Las acciones se han concentrado en trabajos sobre andenes, vías y elementos de protección peatonal, con el objetivo de atender necesidades identificadas en campo y dar respuesta a requerimientos ciudadanos. Estas labores incluyen mantenimiento, recuperación de infraestructura y atención de contingencias.

Intervenciones en comunas y zonas específicas

Según la información oficial, las intervenciones se han desarrollado en las 16 comunas de Medellín y un corregimiento, abarcando distintos frentes de trabajo. Entre los resultados reportados se encuentran labores en 10.800 metros de andenes, la ejecución de más de 300 metros en obras de estabilización y la intervención de 1.000 metros cuadrados de vías.

Asimismo, se han realizado mantenimientos en cerca de 10.000 metros de barandas, pasamanos y otros elementos destinados a la protección de peatones, como parte de las acciones orientadas a mejorar condiciones de movilidad y seguridad en el espacio público.

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Estrategia de respuesta territorial

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Las intervenciones hacen parte del programa conocido como Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente, una estrategia que busca atender tanto necesidades puntuales como situaciones de mayor alcance en distintos barrios de la ciudad.

“Las Cuadrillas de la Alcaldía de la Gente son una respuesta a grandes y pequeñas necesidades de intervención en el espacio público. Pero, más allá de las cifras, lo más importante es lo que representan: calles más seguras, barrios más dignos y una alcaldía que está presente donde la gente la necesita. Este es un trabajo que no se detiene y que seguimos fortaleciendo con inversión, gestión y, sobre todo, con el compromiso de llegar a cada rincón de Medellín”, expresó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Impacto en empleo y proyección de inversión

Además de las intervenciones físicas, la estrategia ha estado acompañada por la generación de empleo. Según el reporte, cerca de 700 personas han sido vinculadas a estas labores, lo que también tiene incidencia en la dinámica económica local.

La Administración Distrital indicó que el programa continuará en ejecución y que se proyecta una inversión cercana a los 38.000 millones de pesos para fortalecer las acciones relacionadas con mantenimiento, recuperación y sostenibilidad del espacio público en Medellín.