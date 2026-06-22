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Resumen: Una mujer fue enviada a prisión tras ser señalada de participar en cuatro hurtos en viviendas de El Poblado, en Medellín, donde presuntamente se apropiaba de dinero, joyas y otros elementos de valor tras ganarse la confianza de sus empleadores como empleada doméstica. La investigación indica que los hechos habrían superado los 1.600 millones de pesos, y durante su captura en otro departamento se le incautaron dólares, dinero en efectivo y celulares.

Empleada doméstica es enviada a prisión: habría robado más de $1.600 millones en lujosas casas de Medellín

La Fiscalía General de la Nación avanzó en el proceso de judicialización contra una mujer señalada de participar en una serie de hurtos ocurridos en inmuebles ubicados en el barrio El Poblado, en Medellín, donde, según la investigación, se habrían registrado pérdidas superiores a los 1.600 millones de pesos.

Investigación por hurtos en serie en El Poblado

De acuerdo con el expediente adelantado por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, los hechos investigados habrían ocurrido entre el 11 de marzo de 2024 y el 24 de febrero del presente año.

La mujer fue identificada como Lenis Julio, de 57 años, quien es señalada como presunta responsable de cuatro hurtos cometidos en viviendas de sectores residenciales de alta valorización en la ciudad.

Las autoridades indicaron que, al parecer, la investigada habría utilizado documentos falsos para ser contratada como empleada doméstica en distintos hogares, lo que le habría permitido acceder a las viviendas y ganarse la confianza de sus empleadores.

Presunto modo de operación y elementos sustraídos

Según la investigación, una vez dentro de las residencias y aprovechando la ausencia de los propietarios, la mujer presuntamente se habría apropiado de dinero en efectivo, joyas y otros elementos de valor.

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Las autoridades judiciales sostienen que este presunto modus operandi se habría repetido en los cuatro casos que hacen parte del proceso investigativo.

Captura e incautaciones

La capturada fue detenida el pasado 19 de junio por unidades de la Policía Nacional en una vivienda del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre.

Durante el procedimiento de allanamiento y registro al inmueble, las autoridades reportaron la incautación de 3.000 dólares estadounidenses, 12.502.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

Decisión judicial

En el desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó el delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, la procesada no aceptó los cargos.

Con base en el material probatorio presentado, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.