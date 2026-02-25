Medellín impulsa la inclusión laboral con una feria de empleo para comunidades étnicas

Resumen: La Alcaldía de Medellín realizará este jueves 26 de febrero una feria de empleo dirigida a pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros. La jornada, organizada junto con Comfenalco Antioquia y liderada por la Gerencia Étnica, ofrecerá talleres sociolaborales, orientación y contacto directo con empresas para promover la inclusión laboral y generar oportunidades reales para estas comunidades históricamente excluidas.
La Alcaldía de Medellín realizará este jueves 26 de febrero una Feria de Empleabilidad dirigida a pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, un espacio pensado para reducir las brechas históricas y abrir puertas a oportunidades laborales dignas. La iniciativa busca conectar directamente a estas comunidades con el sector empresarial y facilitar la inserción efectiva en el mercado laboral.
La jornada, liderada por la Gerencia Étnica en articulación con Comfenalco Antioquia, se llevará a cabo en el Centro de Integración Afrodescendiente – Casa Afro, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Durante este tiempo, los participantes podrán acceder a ofertas de empleo, orientación sociolaboral y herramientas prácticas para mejorar sus posibilidades de vinculación laboral.
Adicionalmente, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m., se desarrollará un taller sociolaboral, enfocado en fortalecer habilidades, orientar sobre procesos de postulación y brindar estrategias para aumentar las oportunidades de empleo.
Esto le podría interesar: Muerto y en avanzado de descomposición, hallaron a un anciano en un hotel del centro
Esta actividad forma parte de la estrategia Sello Étnico, que promueve prácticas inclusivas dentro del ámbito empresarial y busca generar puentes entre las compañías y las comunidades étnicas de la ciudad. Según la Administración Distrital, el acceso al empleo es un derecho, y la diversidad cultural es un factor estratégico que contribuye al desarrollo económico y social de Medellín.
Actualmente, la ciudad cuenta con más de 5.000 personas indígenas y aproximadamente 240.000 personas afrodescendientes, raizales y palenqueras, quienes podrán beneficiarse de esta iniciativa que combina oportunidades laborales con acompañamiento y orientación personalizada.
La feria busca generar espacios de acceso al empleo para distintas comunidades étnicas, ofreciendo herramientas y oportunidades para su participación en el mercado laboral.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios