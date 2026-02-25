Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín impulsa la inclusión laboral con una feria de empleo para comunidades étnicas

La Alcaldía de Medellín realizará este jueves 26 de febrero una Feria de Empleabilidad dirigida a pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros, un espacio pensado para reducir las brechas históricas y abrir puertas a oportunidades laborales dignas. La iniciativa busca conectar directamente a estas comunidades con el sector empresarial y facilitar la inserción efectiva en el mercado laboral.

La jornada, liderada por la Gerencia Étnica en articulación con Comfenalco Antioquia, se llevará a cabo en el Centro de Integración Afrodescendiente – Casa Afro, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Durante este tiempo, los participantes podrán acceder a ofertas de empleo, orientación sociolaboral y herramientas prácticas para mejorar sus posibilidades de vinculación laboral.

Adicionalmente, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m., se desarrollará un taller sociolaboral, enfocado en fortalecer habilidades, orientar sobre procesos de postulación y brindar estrategias para aumentar las oportunidades de empleo.

Esta actividad forma parte de la estrategia Sello Étnico, que promueve prácticas inclusivas dentro del ámbito empresarial y busca generar puentes entre las compañías y las comunidades étnicas de la ciudad. Según la Administración Distrital, el acceso al empleo es un derecho, y la diversidad cultural es un factor estratégico que contribuye al desarrollo económico y social de Medellín.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 5.000 personas indígenas y aproximadamente 240.000 personas afrodescendientes, raizales y palenqueras, quienes podrán beneficiarse de esta iniciativa que combina oportunidades laborales con acompañamiento y orientación personalizada.

La feria busca generar espacios de acceso al empleo para distintas comunidades étnicas, ofreciendo herramientas y oportunidades para su participación en el mercado laboral.