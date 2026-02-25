Resumen: Debido al estado del cadáver, no fue posible establecer de manera inmediata si presentaba signos de violencia, por lo cual el caso ha sido catalogado inicialmente como "muerte por establecer".

Muerto y en avanzado de descomposición, hallaron a un anciano en un hotel del centro

Minuto30.com .-. Un lúgubre hallazgo se registró poco antes de la 1:00 de la tarde de este miércoles en el corazón de la capital antioqueña. Las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo sin vida al interior de una habitación de un hotel ubicado en el centro de Medellín.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el personal del establecimiento dio aviso a la Policía Metropolitana tras notar olores fuertes provenientes de una de las habitaciones. Al ingresar, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre de avanzada edad en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que el deceso habría ocurrido varios días atrás.

Debido al estado del cadáver, no fue posible establecer de manera inmediata si presentaba signos de violencia, por lo cual el caso ha sido catalogado inicialmente como “muerte por establecer”.

Autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde los expertos forenses realizarán la autopsia para determinar la identidad plena del fallecido; la causa exacta de la muerte y el tiempo estimado de fallecimiento.