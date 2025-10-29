Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín rindió homenaje a los veteranos de las Fuerzas Militares y la Policía

Con un acto solemne cargado de respeto y gratitud, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia conmemoraron el Día Cívico Nacional de los Veteranos, rindiendo homenaje a cientos de veteranos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que dedicaron su vida al servicio del país.

El evento se realizó en la Plazoleta La Alpujarra, con la presencia de autoridades civiles, militares y judiciales, además de familiares, asociaciones de exintegrantes de la Fuerza Pública y miembros de la reserva activa.

La ceremonia incluyó honores al pabellón nacional, una ofrenda floral en memoria de los héroes caídos y la entrega de condecoraciones a quienes, con valentía y compromiso, defendieron la soberanía y la seguridad de Colombia.

Durante la jornada, se otorgaron la Medalla Coronel Atanasio Girardot, por parte de la Gobernación de Antioquia, y la Medalla Honorífica de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, como símbolos de reconocimiento institucional.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, destacó que más de 170 veteranos hacen parte del equipo de Gestores Operativos de la ciudad, contribuyendo a la seguridad desde nuevos roles.

“Su amor por la patria no termina cuando dejan el uniforme. Su disciplina y compromiso son ejemplo de liderazgo y servicio”, afirmó.

Asimismo, el Comité Distrital del Veterano de Medellín fue reconocido por su labor de articulación y memoria, fortaleciendo el tejido social y el respeto hacia quienes sirvieron con honor.

El veterano Jairo Alberto Chávez Pulido expresó que este reconocimiento “es un gesto que reafirma el valor de décadas de servicio y compromiso con la patria”.

Las autoridades reafirmaron su compromiso con el bienestar, la atención integral y el reconocimiento permanente de los veteranos, pilares vivos de la historia y la seguridad del país.

