Ataque súbito tras la medianoche: lo mataron a bala en una acera del barrio París

Minuto30.com .- Un acto de violencia sacudió al municipio de Bello durante la madrugada de este miércoles 29 de octubre. Un joven fue ultimado a balazos en una acera del barrio París.

El homicidio se registró pasada la media noche. Testigos del sector reportaron haber escuchado tres detonaciones de arma de fuego, seguidas del sonido de una motocicleta acelerada, cuando al parecer emprendían la huida los asesinos.

podria estar relacionado con hurtos en el sector

Versiones extraoficiales indican que la víctima podría estar relacionada con algunos hurtos que habían ocurrido recientemente en el sector.

El cuerpo del hombre de 36 años fue dejado en el lugar, donde se llevaron a cabo las labores de Inspección Técnica a Cadáver y se iniciaro las investigaciones para esclarecer el crimen.

