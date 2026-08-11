Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las donaciones en Medellín podrán entregarse en 10 puntos habilitados para enviar alimentos y artículos esenciales a comunidades afectadas por el sismo.

¡Medellín se puso la mano en el corazón! Habilitan 10 puntos para donar a afectados por el sismo

Las donaciones en Medellín ya tienen 10 puntos habilitados para quienes quieran ayudar a las comunidades afectadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto.

La Alcaldía, en articulación con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), recibirá alimentos y elementos de primera necesidad para posteriormente llevarlos a los territorios que requieren apoyo.

Entre los productos priorizados se encuentran alimentos de consumo inmediato y artículos de la canasta básica como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, enlatados, harinas, panela, chocolate, avena y leche. También se pueden entregar alimentos listos para consumo.

La campaña contempla además la recolección de elementos esenciales para las familias damnificadas, entre ellos jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.

Las autoridades aclararon que no se reciben medicamentos, ropa, productos vencidos ni alimentos perecederos, con el propósito de facilitar la clasificación, movilización y distribución de las ayudas.

Lea también: ¡Luz de esperanza entre los escombros! Alcalde de Cali confirma 37 rescatados y llegada masiva de tropas

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los puntos establecidos para las donaciones en Medellín están ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, la Fundación Saciar, los parques biblioteca Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, la Biblioteca Pública El Poblado, la Terminal del Norte en el local 9840, la Universidad Eafit, en la placa cubierta, y el hall de la Alcaldía de Medellín.

Además de las ayudas en especie, las personas que prefieran realizar aportes económicos cuentan con un canal habilitado por Presentes Corporación mediante la campaña “Colombia se levanta”. La Cruz Roja Colombiana también dispuso sus canales para recibir donaciones monetarias.

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, destacó que la iniciativa busca que Medellín acompañe a las comunidades afectadas y que las ayudas sean organizadas de acuerdo con las necesidades identificadas.

Con esta estrategia, el Distrito busca canalizar la solidaridad de ciudadanos, empresas y organizaciones para que las ayudas lleguen de manera oportuna a las familias afectadas por el sismo.

Más noticias de Medellín