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Resumen: Además del componente militar, la operación de salvamento cuenta con el invaluable apoyo técnico

¡Luz de esperanza entre los escombros! Alcalde de Cali confirma 37 rescatados y llegada masiva de tropas

Minuto30.com .- En medio de la inmensa tragedia y las complejas labores de remoción de estructuras colapsadas, la capital del Valle del Cauca recibe noticias que llenan de aliento a las familias afectadas. El alcalde Alejandro Eder entregó una actualización vital sobre el avance de los operativos de búsqueda y rescate que se adelantan a contrarreloj en diferentes puntos de la ciudad.

El esfuerzo incansable de los organismos de socorro que trabajan desde la madrugada ya está dando sus frutos, logrando arrebatarle varias vidas a la tragedia.

«Confirmo 37 personas que ya hemos logrado rescatar. Cada vida cuenta y no vamos a parar mientras haya alguien que podamos encontrar», expresó el mandatario con firmeza.

Cali no está sola: Inmenso despliegue militar y civil

Las dimensiones de la catástrofe en la ciudad sobrepasaron rápidamente la capacidad local, pero la respuesta del resto del país no se hizo esperar. El alcalde detalló el masivo operativo logístico que el Gobierno Nacional y las autoridades de otras regiones han desplegado para apoyar a los caleños.

Actualmente, el frente de rescate en la ciudad está siendo reforzado por:

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600 tropas militares ya desplegadas en terreno, apoyando la seguridad perimetral y la remoción pesada.

Un contingente adicional de 400 a 500 efectivos que estarán arribando durante la madrugada para relevar a los equipos agotados.

Ingenieros militares, quienes son pieza clave para evaluar la estabilidad de las ruinas y garantizar que los rescatistas puedan ingresar de forma segura.

Solidaridad intermunicipal

Además del componente militar, la operación de salvamento cuenta con el invaluable apoyo técnico de 232 rescatistas expertos. En un acto de profunda hermandad y solidaridad institucional, las alcaldías de Bogotá, Yopal, Pasto, Buga y Popayán enviaron a sus mejores hombres y mujeres para sumarse a los Bomberos y la Defensa Civil de Cali.

La instrucción desde el Puesto de Mando Unificado es clara: los relevos están garantizados y las labores de búsqueda manual y con binomios caninos no se suspenderán en ningún momento durante las próximas horas críticas.