¡Libres! ELN entregó a los dos hermanos secuestrados en Tame, Arauca

Minuto30.com .- Tras 12 días de incertidumbre, la libertad regresó para los hermanos Hugo y Luis González Godoy. Los dos ciudadanos, que habían sido plagiados el pasado 9 de enero en zona rural del municipio de Tame, Arauca, fueron entregados en las últimas horas a una comisión humanitaria liderada por organismos internacionales y la Iglesia.

El proceso de liberación se llevó a cabo en una zona remota del departamento, donde integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieron entrega de los hermanos a los delegados que facilitaron el corredor humanitario.

Los detalles de la misión

La Defensoría del Pueblo confirmó que el éxito del operativo fue posible gracias a la articulación de tres actores clave:

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): Quienes verificaron el estado de salud de los liberados.

Defensoría del Pueblo: Organismo que brindó el acompañamiento legal y de derechos humanos.

Iglesia Católica: Institución que sirvió como puente de confianza entre el grupo armado y las familias.

Arauca: 5 secuestros en menos de un mes

A pesar de la alegría por el regreso de Hugo y Luis a sus hogares, las autoridades encendieron las alarmas por la situación de seguridad en el departamento. En lo que va de este 2026, Arauca ya reporta cinco personas secuestradas, lo que evidencia que este flagelo sigue siendo utilizado por los grupos armados ilegales como herramienta de presión.

“Exhortamos a los grupos armados ilegales a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas que tienen privadas de la libertad”, manifestó la Defensoría del Pueblo a través de las redes sociales.

Tras la entrega, los hermanos fueron trasladados a un centro urbano para recibir atención médica y reencontrarse con sus seres queridos.

