El programa Cero Hambre fue reconocido entre 630 ciudades del mundo

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la ciudad fue seleccionada entre 630 ciudades del mundo y ganó un premio de un millón de dólares por el programa Cero Hambre, reconocimiento otorgado por Bloomberg Philanthropies en el marco del Mayor Challenge 2026.

“Entre 630 ciudades del mundo fuimos elegidos como uno de los ganadores por el programa Cero Hambre, y ya nos notificaron que la ciudad se ha ganado el premio de un millón de dólares para invertir alrededor de estos temas”, anunció el mandatario.

El programa Cero Hambre fue creado por la administración de Fico Gutiérrez para enfrentar la crítica situación social que encontró al llegar a la alcaldía, cuando el 28% de los hogares de Medellín aguantaban hambre y no tenían garantizadas las tres comidas al día. Gracias a la vinculación de fundaciones, empresas y ciudadanos, el porcentaje se ha reducido al 19% en poco tiempo.

El logro más destacado del programa es la reducción drástica de la desnutrición aguda infantil. Medellín alcanzó la tasa más baja de su historia, con solo 0,4%, cuando al inicio de la actual administración era de 1,1%, la más alta registrada.

Además, entre 2024, 2025 y lo que va de 2026 no se han presentado muertes de niños por desnutrición aguda, mientras que en 2023, último año de la administración anterior, cuatro niños perdieron la vida por esta causa.

“Gracias a este programa tenemos las tasas más bajas de desnutrición aguda infantil, está en 0,4%, y cero muertes de niños por desnutrición aguda”, destacó Gutiérrez.

El programa funciona ahora los 365 días al año, garantizando que los niños reciban alimentación los fines de semana, en Semana Santa y durante las vacaciones, a través de iniciativas como Buen Comienzo 365 y el componente Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer.

El alcalde explicó que los recursos del premio, equivalentes a cerca de $4.500 millones de pesos, serán invertidos en tecnología e inteligencia artificial para fortalecer el programa.

“Estamos aplicando inteligencia artificial (…) identificando cuándo se van a vencer alimentos en cadenas de supermercados. Hemos rescatado lo que equivale a más de 5 millones de platos servidos en mesas de nuestra ciudad”, reveló Gutiérrez.

Los recursos también se destinarán a fortalecer los bancos de alimentos y la capacidad logística para garantizar que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan.

