Resumen: La emergencia provocada por el volcán de lodo en Urabá sigue bajo evaluación técnica mientras las autoridades mantienen el monitoreo para descartar nuevos riesgos y determinar las causas del fenómeno. Aunque el servicio de acueducto ya fue restablecido, continúan las revisiones en la zona para garantizar la seguridad de las comunidades cercanas y evitar posibles afectaciones adicionales.

Emergencia por volcán de lodo en Urabá sigue bajo evaluación técnica; acueducto ya fue restablecido

La erupción de un diapiro de lodo registrada en el corregimiento San Juancito, en San Juan de Urabá, continúa siendo objeto de evaluación por parte de las autoridades departamentales, que mantienen presencia técnica en la zona para analizar riesgos y definir acciones.

Personal del DAGRAN, junto con funcionarios de las secretarías de Infraestructura y Ambiente, realiza inspecciones en terreno para estudiar el comportamiento del fenómeno. El equipo está conformado por ingenieros civiles y geólogos que revisan las condiciones del suelo, la emisión de gas y los posibles impactos adicionales.

Erupción del Volcan de San Juan de Urabá. pic.twitter.com/1BEGK683qu — SAVI (@SAVIRADIO) February 26, 2026

De manera preliminar, se reportaron afectaciones en animales y vegetación en el área cercana al punto de actividad. No se registran personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Acueducto habilitado y vía en intervención

Aunque inicialmente se presentó una afectación temporal en el acueducto municipal, el servicio ya fue habilitado. El gobernador Andrés Julián Rendón señaló que “la Secretaría de Ambiente evalúa las posibles afectaciones para determinar las acciones que se requieran”, mientras continúan las verificaciones técnicas.

Esto le podría interesar: ¡Masacre en Segovia! Una familia entera fue blanco de un dron con explosivos en medio de combates

En cuanto a la movilidad, la vía que conecta el casco urbano con San Juancito resultó impactada por la expulsión de material arcilloso. Para atender esta situación, la Secretaría de Infraestructura Física departamental desplazó maquinaria amarilla con el fin de recuperar la transitabilidad.

Evacuaciones preventivas y monitoreo constante

Como medida preventiva, tres viviendas ubicadas en fincas cercanas fueron evacuadas. Aunque no estaban habitadas de forma permanente, eran utilizadas durante la jornada laboral por trabajadores del sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para no acercarse al punto afectado debido a la presencia de gas metano, sustancia inflamable que continúa siendo monitoreada por los equipos técnicos.

El DAGRAN mantiene articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y continúa el seguimiento permanente del evento, priorizando la seguridad de la población y la estabilización de la infraestructura impactada.