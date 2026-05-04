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    El jugoso premio que se ganó Medellín para fortalecer el programa Cero Hambre

    Medellín vuelve a destacarse a nivel mundial con un reconocimiento que impulsará el programa “Cero Hambre”.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El jugoso premio que se ganó Medellín para fortalecer el programa Cero Hambre

    Resumen: Medellín ganó el Mayors Challenge 2026 de Bloomberg. El alcalde Federico Gutiérrez destinará $4.000 millones del premio al programa Cero Hambre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una ceremonia de talla mundial celebrada en Madrid, España, Medellín volvió a brillar en el mapa de la innovación social. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga confirmó que el Distrito fue una de las 24 ciudades seleccionadas entre más de 630 candidatas globales para recibir el prestigioso Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies.

    Este reconocimiento internacional, que destaca el uso de la inteligencia artificial para combatir problemas sociales complejos, le otorga a la capital antioqueña un millón de dólares, representados en aproximadamente $4.000 millones, los cuales serán invertidos de inmediato en la robustecida red de seguridad alimentaria de la ciudad.

    El mandatario fue enfático al señalar que estos recursos no se quedarán en el papel, sino que irán directamente a fortalecer las capacidades operativas de la Alianza Medellín Cero Hambre.

    “Vamos a mejorar la logística para recuperar muchos más alimentos. Adquiriremos transporte como moto-cargueros y aumentaremos la capacidad de almacenamiento en los bancos de alimentos”, explicó Gutiérrez, quien recordó que al recibir la administración en 2024, se encontró con la dolorosa cifra de 582.000 personas aguantando hambre y la muerte de cuatro niños por desnutrición aguda en el año anterior.

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    La clave del éxito que llevó a Medellín a superar a cientos de ciudades del mundo radica en que el programa no se limita al asistencialismo, sino que funciona como un sistema sostenible y escalable.

    Actualmente, gracias a esta plataforma de inteligencia artificial, se ha evitado el desperdicio de comida suficiente para servir 5 millones de platos en las mesas de los más vulnerables.

    Para el año 2027, la alcaldía espera que 90.000 personas accedan de manera permanente a estos alimentos recuperados, consolidando así el programa de “Madrinas” y los Centros Zonales de Seguridad Alimentaria como un modelo replicable que ya es considerado el mejor del país en su categoría.

    El programa Cero Hambre fue reconocido entre 630 ciudades del mundo

    Foto de cortesía.

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