¡Imágenes impactantes! Avión ligero se estrelló contra un edificio en Brasil: todo quedó grabado

Resumen: Una avioneta con cuatro ocupantes se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira de Belo Horizonte, Brasil, dejando un trágico saldo de al menos dos muertos, incluido el piloto, y tres personas gravemente heridas. El fuerte impacto causó severos daños materiales en la estructura habitacional y provocó la caída de escombros que aplastaron un vehículo estacionado en la planta baja. Las autoridades aeronáuticas y los equipos de rescate se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia e investigando las causas que llevaron a la aeronave a precipitarse sobre esta zona urbana densamente poblada.

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Una tarde de auténtico terror vivieron los habitantes del barrio Silveira, ubicado en la región noreste de Belo Horizonte, luego de que una aeronave de menor tamaño se precipitara este lunes 4 de mayo de 2026 contra un edificio residencial. El fatal accidente aéreo ha dejado hasta el momento un saldo de dos personas fallecidas y tres heridos de gravedad.

El siniestro se registró alrededor del mediodía sobre la calle Ilacir Pereira Lima. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, la situación se desarrolló de la siguiente manera:

Ocupantes: La avioneta transportaba a cuatro personas a bordo en el momento en que perdió el control.

Víctimas fatales: El piloto de la aeronave murió en el acto tras quedar atrapado entre los restos destruidos de la cabina. Posteriormente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los pasajeros que lo acompañaban.

Heridos: Al menos tres personas resultaron con heridas de suma gravedad y están siendo atendidas en centros médicos de la ciudad bajo pronóstico reservado.

Daños en la zona del impacto

El choque directo contra la estructura habitacional generó pánico entre los vecinos y severos daños materiales. Tras la colisión, los restos metálicos del avión y una gran cantidad de escombros de la fachada del edificio cayeron hacia la planta baja, aplastando casi en su totalidad a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

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Las unidades de emergencia, equipos de rescate y la policía acordonaron rápidamente el área para socorrer a las víctimas, asegurar la estructura y evitar posibles incendios derivados del derrame de combustible.

Investigación en curso

Por ahora, las causas que originaron que la avioneta perdiera altitud y terminara impactando en una zona urbana densamente poblada son desconocidas. Las autoridades técnicas aeronáuticas de Brasil ya se encuentran en el lugar de los hechos recolectando evidencias para iniciar la investigación oficial que permita esclarecer las fallas o errores que desencadenaron esta nueva tragedia en el país.

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