Resumen: Ante el crecimiento desbordado de la construcción informal y un déficit habitacional del 19,1 % en Medellín, la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propone el programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) como solución. Esta iniciativa busca integrar los asentamientos precarios a la ciudad formal mediante la legalización de predios, la dotación de servicios públicos, la mitigación del riesgo y la creación de espacio público. Al eliminar barreras burocráticas y priorizar el reasentamiento en sitio para proteger el tejido social, el plan apunta a reducir la desigualdad territorial y garantizar viviendas dignas y seguras para miles de familias.

Medellín frente al reto de vivienda: actualización del POT apuesta al mejoramiento integral y a frenar informalidad

Si se observa el crecimiento de Medellín durante la última década, las cifras revelan una realidad ineludible: la ciudad formal se ha quedado corta. Entre 2012 y 2023, cuatro de cada cinco viviendas que se sumaron al inventario de la ciudad se habrían construido de manera informal. Esta estadística, más que un número, es el reflejo de una presión constante sobre el suelo en una metrópoli que es histórica receptora de población y que hoy carece de suficientes alternativas de vivienda digna, segura y asequible para los estratos medios y bajos.

Hoy, el 19,1 % de los hogares en la capital antioqueña vive en déficit habitacional (3,8 % de carácter cuantitativo y 15,3 % cualitativo). La falta de opciones ha empujado a miles de familias a ocupaciones informales en sectores periféricos, muchas veces marcados por construcciones con usos diferentes a los permitidos y localizados en zonas de alto riesgo.

Los problemas de estos asentamientos son múltiples y profundos: precariedad en las viviendas, ocupación irregular del suelo, falta de espacio público y servicios básicos, graves deficiencias de movilidad y un evidente deterioro ambiental. Frente a este panorama, la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) pone sobre la mesa un salvavidas urbanístico: el programa de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB).

Curar la ciudad: más allá de los ladrillos

La nueva apuesta del POT parte de una premisa realista: no todos los territorios pueden permanecer ocupados por cuestiones de riesgo no mitigable, pero tampoco se puede arrasar con barrios consolidados. La revisión propone diferenciar estratégicamente dónde se puede mejorar, dónde es imperativo reasentar para proteger vidas y cómo intervenir para que los problemas no se repitan.

Le puede interesar: ¡La trampa estaba en la carretera! Judicializan a 11 señalados de pinchar llantas para asaltar conductores

El Mejoramiento Integral de Barrios busca transformar estos entornos con acciones que van mucho más allá de arreglar una fachada o un techo. La intervención incluye la legalización y titulación de predios, la llegada de servicios públicos formales, la creación de espacio público, soluciones de movilidad, construcción de equipamientos y la gestión del riesgo. Es una dignificación completa del hábitat.

Para materializar esto, el POT se apoya en los Planes de Legalización, Regularización y Mejoramiento del Hábitat (PLRMH). Se trata de un instrumento de planificación de tercer nivel diseñado para reconocer, ordenar y gestionar asentamientos de origen informal y urbanizaciones de hecho que nunca cumplieron las normas urbanísticas, integrándolos por fin a la «ciudad formal».

Menos burocracia, más acción en los territorios

Uno de los grandes frenos que existía en el pasado (bajo el Acuerdo 48) era que la formulación de estos PLRMH estaba condicionada a la existencia de «macroproyectos». La actual revisión del POT elimina esta barrera, permitiendo que los planes se formulen y ejecuten en sectores que no cuentan con dichos macroproyectos, acelerando la intervención del Estado.

El mapa de esta transformación ya está trazado. La ciudad ha identificado 42 polígonos de mejoramiento integral donde se pueden aplicar estos instrumentos. De hecho, ya hay cuatro en etapa de formulación: tres en el corregimiento de San Cristóbal (sectores de Balmoral y Caracolí, Pedregal bajo, y La Aurora) y uno en la Comuna 8 (sector Enciso).

La versatilidad de los PLRMH permitirá aplicarlos no solo en suelo de mejoramiento integral, sino en áreas de Consolidación, sectores de renovación urbana (modalidad revitalización) e incluso en el crítico borde urbano-rural, respetando siempre las densidades, restricciones de riesgo y determinantes ambientales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El desafío del reasentamiento y el tejido social

El POT reconoce que el reasentamiento por sí solo no resuelve la crisis habitacional. Si se desaloja una zona de riesgo, pero no se ofrecen alternativas de vivienda ni se protege el suelo liberado, el ciclo de ocupación irregular volverá a empezar.

Por ello, cuando el riesgo es alto y no mitigable, el mandato es claro: reasentar para proteger la vida. De esta manera, la visión de la revisión del POT es profundamente humana: priorizar el reasentamiento «en sitio» siempre que sea posible. El objetivo es conservar el arraigo, las redes sociales de apoyo y la cercanía de las familias a sus fuentes de empleo y servicios.

Aunque las cifras definitivas se están ajustando, el Programa de Ejecución del POT proyecta un impacto masivo:

4.800 hogares beneficiados con adquisición de vivienda para reasentamiento.

33.200 procesos de regularización integral de predios.

15.000 hogares con mejoramiento de vivienda.

Un derecho a la ciudad

La ejecución del MIB no será un esfuerzo aislado. Estará articulada a otros instrumentos de planificación como los Macroproyectos, los Planes Urbanos Integrales de Ámbito de Ladera (PUIAL) y los Planes Parciales para el suelo de expansión. Todo esto sin descuidar el medio ambiente, pues los planes inciden directamente sobre el manejo de áreas de amenaza, riesgo y conservación de la estructura ecológica.

Al final, la actualización del POT envía un mensaje claro: Medellín no puede seguir creciendo a espaldas de sus realidades. A través del Mejoramiento Integral de Barrios, la ciudad busca reducir las históricas desigualdades territoriales y garantizar a sus habitantes un derecho fundamental: permanecer, crecer y desarrollarse en entornos que, por fin, sean dignos, seguros y sostenibles.