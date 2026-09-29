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Resumen: La Fiscalía judicializó a 11 personas señaladas de integrar un grupo delincuencial que habría instalado artefactos para averiar las llantas de vehículos en el corredor Bogotá-La Mesa-Soacha, especialmente cerca del peaje de Mondoñedo. Según la investigación, luego de obligar a los conductores a detenerse, los ocupantes eran abordados, amenazados y despojados de dinero y pertenencias, además de ser forzados a entregar claves bancarias y realizar transferencias. Siete procesados fueron enviados a prisión y los otros cuatro continúan vinculados al proceso.

¡La trampa estaba en la carretera! Judicializan a 11 señalados de pinchar llantas para asaltar conductores

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 11 personas que estarían vinculadas a un grupo delincuencial señalado de afectar las llantas de los vehículos que transitaban por el corredor Bogotá-La Mesa-Soacha, especialmente en sectores cercanos al peaje de Mondoñedo.

De acuerdo con la investigación, los señalados habrían utilizado artefactos para averiar los neumáticos y obligar a los conductores a detenerse. Una vez los vehículos quedaban inmovilizados, varias personas presuntamente abordaban a los ocupantes para apoderarse de sus pertenencias, dinero y, en algunos casos, de los automotores.

Escogían puntos poco transitados

Los investigadores establecieron que el grupo presuntamente buscaba tramos con escasa iluminación y poca circulación vehicular para instalar los elementos con los que dañaban las llantas.

La estrategia consistía en esperar a que las víctimas se detuvieran por el desperfecto y, en ese momento, intervenir. Según el material recopilado por la Fiscalía, los ocupantes habrían sido retenidos contra su voluntad y amenazados de muerte para facilitar el robo.

Además de exigir la entrega de objetos de valor, los señalados presuntamente obligaban a las víctimas a suministrar las claves de sus aplicaciones y a realizar transferencias bancarias hacia billeteras virtuales de los procesados o de terceros.

La investigación también encontró que el grupo habría utilizado un datáfono de un supermercado de la zona para recibir parte del dinero obtenido mediante estas acciones.

Operativos terminaron en 11 capturas

Las autoridades desarrollaron varias diligencias de registro y allanamiento como parte del proceso investigativo. En los procedimientos participaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional, quienes lograron capturar a las 11 personas señaladas.

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Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por los hechos que les atribuye la investigación.

Estos son los delitos que enfrentan

Una fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. También fueron imputados por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos presentados por la Fiscalía durante las audiencias.

Siete fueron enviados a prisión

Después de las diligencias judiciales, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a siete de los procesados.

Los otros cuatro continuarán vinculados al proceso mientras avanzan las actuaciones judiciales encaminadas a establecer su posible participación en los hechos investigados.

La Fiscalía continúa con el proceso para determinar la responsabilidad individual de los señalados y esclarecer los casos relacionados con los robos cometidos bajo esta modalidad en el corredor vial cercano a Mondoñedo.