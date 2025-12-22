Resumen: Medellín fortaleció el Programa de Alimentación Escolar en 2025, beneficiando a más de 246.000 estudiantes con mejoras en comedores y comida caliente.

Medellín fortaleció el PAE y amplió la atención a más de 200 mil estudiantes

La ciudad de Medellín cerró el año con un balance positivo en materia de bienestar estudiantil, luego de que más de 246.000 estudiantes resultaran beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia que hoy tiene a los comedores escolares como uno de sus principales pilares.

La iniciativa permitió garantizar un complemento alimentario diario a niños, niñas y jóvenes de instituciones oficiales, con una cobertura cercana al 97% de la matrícula registrada en el sistema educativo distrital.

Durante 2025, la alcaldía destinó recursos superiores a $5.600 millones para mejorar la infraestructura, dotación y operación de los comedores, fortaleciendo tres modalidades del programa: ración empacada, comida caliente preparada en sitio y comida caliente transportada.

Esta última fue una de las apuestas más relevantes del año, al ampliar su alcance y elevar la calidad nutricional de los alimentos entregados.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, realizaron más de 600 visitas técnicas a establecimientos educativos con el fin de supervisar la operación del PAE, evaluar condiciones de los espacios destinados a la alimentación, acompañar a los comités escolares y atender de manera más ágil las contingencias presentadas. Este seguimiento logró optimizar tiempos de respuesta y mejorar la prestación del servicio.

Uno de los cambios más destacados fue la incorporación de la modalidad de comida caliente transportada en cuatro colegios oficiales, beneficiando a cerca de 1.500 estudiantes que anteriormente recibían raciones industrializadas.

Además, identificaron al menos ocho sedes adicionales que cumplen con los requisitos técnicos para implementar esta modalidad en 2026, para lo cual ya se adelanta la adquisición de equipos y utensilios necesarios.

En paralelo, asignaron recursos directos a varias instituciones educativas para reforzar la dotación de sus comedores, incluyendo mobiliario, menaje y adecuaciones básicas. También se intervinieron cerca de 290 sedes educativas, de las cuales la mayoría ya fueron entregadas, mientras otras continúan en proceso de mejoramiento.

