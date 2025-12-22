Autopista Norte vuelta un parqueadero: recicladores frenan la movilidad por protesta en Bogotá

Resumen: Bloqueo de recicladores mantiene colapsada la Autopista Norte en Bogotá, con graves afectaciones a la movilidad y retrasos en TransMilenio.

La movilidad en el norte de Bogotá amaneció en crisis este lunes 22 de diciembre debido a un bloqueo que mantiene la Autopista Norte prácticamente convertida en un parqueadero a la altura de la calle 98, en sentido sur.

La situación ha generado una fuerte congestión que, con el paso de las horas, se ha extendido hasta el sector de la calle 118, afectando a miles de conductores que se dirigen hacia el centro y sur de la ciudad.

Según reportes ciudadanos, la fila de vehículos incluye automóviles particulares, buses intermunicipales, camiones de carga y transporte público, muchos de ellos completamente detenidos durante largos periodos.

El bloqueo está relacionado con una manifestación de recicladores, información que fue confirmada por entidades de la alcaldía.

En el punto hacen presencia agentes de tránsito y gestores de convivencia, quienes adelantan labores de control mientras se intenta restablecer la circulación. Sin embargo, hasta el momento, el paso vehicular continúa siendo limitado y la vía sigue operando de manera intermitente.

De acuerdo con el balance oficial, los buses de TransMilenio presentan paso restringido en la troncal Norte, cerca de la estación Calle 97, lo que ha generado retrasos en algunos servicios. Además, varias rutas de TransMiZonal fueron desviadas por vías alternas como parte del plan de contingencia implementado por las autoridades de movilidad.

Las causas de la protesta estarían relacionadas con la entrada en vigencia del Decreto 021, una normativa distrital que regula el manejo de residuos especiales y establece sanciones por la ocupación indebida del espacio público. Algunos recicladores y carreteros han expresado inconformidad frente a los controles y multas asociadas a la aplicación de esta medida.

Desde la Secretaría de Gobierno se indicó que los manifestantes avanzan por el corredor vial con destino a una entidad distrital del sector vivienda, donde buscarían exponer sus reclamos.

Mientras continúe la manifestación, las autoridades recomiendan evitar la Autopista Norte y utilizar rutas alternas hasta que se normalice la movilidad.

