Conciertos, desfiles y parche: más de 120 actividades tendrá Medellín para disfrutar la Navidad

Medellín se prepara para recibir la Navidad con una programación especial que incluye más de 120 actividades gratuitas en toda la ciudad. La Alcaldía de Medellín presentó el Festival de Navidad Medellín te Quiere 2025, que rendirá homenaje a los 350 años de historia de la ciudad y a los 70 años de EPM.

Entre el 28 de noviembre y el 14 de diciembre, la agenda incluirá conciertos, desfiles, alumbrados y diferentes actividades culturales que se desarrollarán en comunas, barrios y corregimientos de la capital antioqueña.

La celebración comenzará el viernes 28 de noviembre con un concierto simultáneo en distintos puntos de la ciudad, a cargo de la Red de Músicas de Medellín, marcando el inicio oficial de las festividades decembrinas.

El domingo 30 de noviembre será la gran “Noche de los 350 años”, un evento que se realizará de 7:00 de la noche a 1:00 de la madrugada en el Parque de los Pies Descalzos. Allí se presentarán Nelson Velásquez, El Combo de Las Estrellas y Leonardo Marín “El Apachurrao” en un homenaje musical que marcará el inicio oficial de la temporada navideña.

El talento local también tendrá un lugar especial en la Calle de los Artistas, que se realizará en Plaza Botero, Junín y el Parque Lleras a finales de noviembre y los días 5, 6, 7, 12 y 13 de diciembre, donde músicos, artistas plásticos y performers mostrarán sus propuestas creativas.

Las Plazas de Navidad regresan este año con dos escenarios principales: el Pueblito Paisa, con programación el 29 y 30 de noviembre, así como los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre; y Ciudad del Río, que tendrá actividades del 9 al 14 de diciembre, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m., con experiencias navideñas, música y gastronomía.

El Corredor Navideño en Parques del Río y la Avenida del Río ofrecerá comparsas, chirimías, cuenteros y espectáculos familiares todas las noches hasta el 31 de diciembre, entre las 7:00 p.m. y 11:00 p.m., inmerso en los tradicionales alumbrados de EPM.

Uno de los eventos más esperados, el Desfile de Mitos y Leyendas, se realizará el lunes 8 de diciembre de 7:00 a 10:00 de la noche desde el teatro Pablo Tobón Uribe, reviviendo personajes tradicionales como La Patasola, el Mohán y el Hojarasquín del Monte que recorrerán las calles adornadas del centro.

Las Caravanas Navideñas recorrerán la ciudad del 4 al 8 de diciembre, visitando distintos sectores con música, luces y entretenimiento, llevando arte y cultura a diferentes territorios de Medellín.

La Alcaldía también activó la campaña “Medellín es antipólvora, Medellín es como vos”, para promover la convivencia y reducir los riesgos durante las celebraciones.

Durante diciembre, las acciones de supervisión estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con presencia permanente para velar por el respeto a la movilidad, la legalidad y la sana convivencia en todos los espacios donde se desarrollen las actividades del festival.

