La delegación colombiana sumó tres importantes medallas de bronce en la jornada de lucha libre femenina de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

A pesar de no alcanzar las finales, las luchadoras nacionales exhibieron una notable entrega, técnica y carácter en una competencia de alto nivel, caracterizada por la intensidad y los duelos cerrados.

La primera alegría del día la entregó Andrea González en la categoría de 57 kilogramos. González aseguró el bronce tras una exigente llave.

La deportista demostró gran solidez defensiva y una impresionante fortaleza física a lo largo de toda la jornada. Su presea marcó el inicio de la cosecha de metales para el equipo de lucha.

Posteriormente, la alegría se duplicó con la destacada actuación de Katherine Rentería, quien conquistó el bronce en los 62 kg.

Triple bronce para Colombia en lucha libre femenina de los Juegos Bolivarianos

Rentería se mantuvo firme en cada uno de sus combates, logrando imponerse en el crucial duelo por el podio y ratificando su experiencia y potencial dentro de la selección nacional.

Finalmente, en la división más pesada del día, 76 kg, la medallista olímpica Tatiana Rentería volvió a brillar, consolidando su posición como una de las luchadoras más sólidas del país.

Con determinación y un control impecable en el repechaje, Rentería aseguró la tercera y última medalla de bronce de la jornada.

La presencia colombiana en la lucha libre se cierra este martes con la competencia de la rama masculina, donde se espera que el equipo siga sumando preseas al medallero.

