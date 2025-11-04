‘La gran pantalla invade Medellín’: Festival Miradas comienza su quinta edición

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Miradas Medellín 2025 llega a su quinta edición con el primer Encuentro de Coproducción Internacional y más de 60 proyecciones, talleres y actividades para el público.

La gran pantalla toma por asalto a Medellín esta semana con la quinta edición de Miradas Medellín, un festival audiovisual que llega con más de 60 proyecciones, actividades de formación y un nuevo espacio que promete impulsar la cooperación cinematográfica entre productores de Iberoamérica, Francia y Canadá.

Este año, el evento se celebra bajo el lema “Geografías Creativas” e incluirá su primer Encuentro de Coproducción Internacional, una apuesta por fortalecer los lazos entre la industria audiovisual local y el mercado global.

La actividad tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre en Ruta N, donde se desarrollarán paneles, talleres y laboratorios enfocados en estimular propuestas fílmicas con potencial de distribución internacional.

Desde este 4 de noviembre, Medellín será escenario de 12 largometrajes y 11 cortometrajes iberoamericanos, junto a 20 producciones nacionales entre formatos cortos y largos, sin dejar de lado al talento local, que tendrá una presencia fuerte con 10 películas de la estrategia Cine Hecho en Medellín.

La inauguración está a cargo de “Soñé su nombre”, de la directora Ángela Carabalí, proyectada en el Museo de Arte Moderno.

Entre los momentos destacados figura el homenaje a Rubén Blades, con la proyección del documental “Dos poetas” junto a la cinta “Un poeta”, el 7 de noviembre.

La ciudad también será sala abierta: el Parque de los Deseos tendrá funciones familiares y proyecciones al aire libre con la Cinemateca Móvil. El Planetario y el Cementerio Museo San Pedro se suman como sedes alternas con experiencias inmersivas y cine bajo las estrellas, respectivamente. El cierre será el domingo 9, con la emblemática cinta silente “Bajo el cielo antioqueño” (1925), musicalizada en vivo.

Miradas Medellín es una iniciativa de la Alcaldía, en alianza con la Comisión Fílmica y el sector cultural de la ciudad. La programación completa está disponible aquí.

