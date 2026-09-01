FBI rastrea en Miami fondos desviados por corrupción en Medellín

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Resumen: El alcalde de Medellín presentó pruebas ante el FBI y HSI en EE. UU. sobre lavado de dinero y corrupción vinculados a la administración de Daniel Quintero.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance detallado tras su reciente agenda oficial en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones de alto nivel con agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Durante los encuentros, el mandatario paisa presentó un paquete de pruebas e información clave para combatir el lavado de activos vinculado al saqueo perpetrado presuntamente durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Acompañado por el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y el secretario de Gobierno, Nicolás Ríos, el mandatario adelantó una reunión de más de dos horas en las oficinas del FBI en Florida (unidad encargada de investigar casos internacionales como Odebrecht y FIFA Gate).

En la sesión se radicaron identidades, direcciones y registros de firmas comerciales con sede en Miami que habrían servido como testaferros para blanquear capitales ilícitos desviados de la capital antioqueña mediante operaciones en efectivo, oro y criptomonedas.

«Donde se logre comprobar que hayan pasado un solo dólar del robo que le hicieron a Medellín van a estar en serios problemas y pueden inclusive llegar a ser pedidos en extradición», advirtió el alcalde, al tiempo que recomendó a los salpicados acogerse a principios de oportunidad ante la justicia colombiana y estadounidense.

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Paralelamente, en la ciudad de Phoenix, Arizona, la delegación sostuvo mesas de trabajo con HSI para fortalecer la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades destacaron que la cooperación bilateral ha permitido concretar 35 capturas de abusadores extranjeros y la emisión de dos condenas a cadena perpetua.

Finalmente, en el componente de orden público, se entregó información estratégica al FBI sobre estructuras del narcotráfico, el Clan del Golfo y disidencias armadas que operan desde la región hacia mercados internacionales.

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