Medellín fortalece cooperación internacional para combatir la explotación sexual infantil

La lucha contra la explotación sexual infantil en Medellín suma un nuevo capítulo con el fortalecimiento de la cooperación internacional entre autoridades locales y agencias extranjeras.

Este lunes 13 de abril se lleva a cabo en la capital antioqueña una Mesa Conjunta de Investigación y Cooperación Internacional 2026, en busca de intensificar las acciones contra redes criminales que operan a nivel transnacional y afectan a niños, niñas y adolescentes.

Durante esta jornada, en la que participan más de 30 agentes especializados, se comparten datos clave para ubicar a presuntos responsables de delitos relacionados con la explotación infantil.

Según cifras entregadas por las autoridades, en los últimos años se han logrado más de dos decenas de capturas de ciudadanos extranjeros relacionados con estos delitos. Algunos de ellos han sido condenados tanto en Colombia como en otros países, con penas que incluyen largas condenas e incluso cadena perpetua, lo que refleja el alcance de la cooperación judicial.

Le puede interesar: ¡No contaban con su astucia! «Cielo» y «Lastra» descubren cocaína en repuestos de moto con destino a Australia

Las investigaciones han permitido evidenciar cómo estas estructuras utilizan distintos mecanismos para operar, entre ellos plataformas digitales, turismo sexual y redes internacionales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Frente a este panorama, las autoridades han fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y el intercambio de información para anticiparse a estas conductas.

Además, se han implementado controles migratorios más estrictos, que han permitido impedir el ingreso de decenas de personas sospechosas de estar vinculadas a este tipo de delitos. Estas acciones buscan prevenir riesgos y proteger a la población menor de edad en la ciudad.

Desde la alcaldía se destacó que este trabajo conjunto apunta a consolidar nuevas líneas investigativas y reforzar las capacidades institucionales, con el objetivo de garantizar la protección de la niñez y avanzar en la judicialización de quienes incurren en estos delitos.

Más noticias de Medellín