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    ¡No contaban con su astucia! «Cielo» y «Lastra» descubren cocaína en repuestos de moto con destino a Australia

    La cocaína estaba prensada

    Publicado por: SoloDuque

    ¡No contaban con su astucia! «Cielo» y «Lastra» descubren cocaína en repuestos de moto con destino a Australia

    Resumen: Los caninos "Cielo" y "Lastra" dieron la señal de alerta positiva, obligando a los técnicos antinarcóticos a perforar los repuestos para extraer los kilos de cocaína prensada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Policía Metropolitana de Bogotá propinó un nuevo golpe a las redes internacionales de narcotráfico, gracias a la impecable labor de dos de sus mejores agentes caninos: “Cielo” y “Lastra. Durante labores rutinarias de registro y control en empresas de mensajería, el agudo olfato de estos perros antinarcóticos permitió detectar un cargamento de clorhidrato de cocaína hábilmente camuflado.

    El ingenioso escondite

    Las organizaciones criminales intentaron burlar los controles de seguridad utilizando una modalidad de ocultamiento altamente compleja:

    El camuflaje: El estupefaciente fue introducido al interior de repuestos metálicos para motocicletas, buscando evadir los escáneres de rayos X y despistar a las autoridades aduaneras.

    La detección: A pesar del denso material de las piezas, los caninos “Cielo” y “Lastra” dieron la señal de alerta positiva, obligando a los técnicos antinarcóticos a perforar los repuestos para extraer los kilos de cocaína prensada.

    Un destino altamente lucrativo

    El reporte policial confirmó que el paquete incautado en las bodegas de envíos de la capital colombiana tenía como destino final Australia.

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    Este país oceánico se ha convertido en uno de los mercados más codiciados por los carteles de la droga debido al altísimo valor que alcanza el clorhidrato de cocaína en sus calles, superando con creces los precios de Norteamérica o Europa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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