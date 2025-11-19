Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia

La Selección Colombia Masculina de Mayores ha concluido con broche de oro la doble jornada de amistosos internacionales.

Esta fue la correspondiente a la ventana FIFA de noviembre, logrando un puntaje perfecto de seis puntos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ofrecieron una presentación sólida y ratificaron su buen momento, afianzando los automatismos del equipo de cara a los retos competitivos que se avecinan en 2025.

El triunfo más reciente se selló este martes 18 de noviembre, cuando la ‘Sele’ se enfrentó a Australia en el Citi Stadium.

Desde el pitazo inicial, el equipo nacional impuso sus condiciones, demostrando una alta intensidad en la presión y una notable claridad en la elaboración de jugadas ofensivas.

Esta superioridad se tradujo en una contundente victoria con un marcador final de 3-0, aunque por apartes el equipo se notó sin ideas para abrir el marcador.

Y es que el primer gol llegó al minuto 76 del compromiso cuando, de penal, marcó James Rodríguez.

Posteriormente, Luis Díaz amplió la ventaja tras capitalizar una jugada colectiva con su característico y potente remate al minuto 89.

La goleada se cerró en la parte final gracias a Jefferson Lerma al minuto 93, quien sentenció el compromiso tras un certero cobro de esquina lanzado por el ’10’ colombiano.

Con esta victoria, la ‘Tricolor’ cerró la doble fecha con rendimiento perfecto, sumando este triunfo al conseguido previamente ante Nueva Zelanda.

El cuerpo técnico aprovechó esta ventana para consolidar su esquema de juego y dar minutos a jugadores importantes como Camilo Vargas, Santiago Arias, y la dupla ofensiva conformada por Díaz y Luis Suárez, confirmando el buen momento del equipo.

