Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia

    • Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia

    Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia
    Colombia cierra la fecha FIFA de noviembre con un rendimiento perfecto tras golear 3-0 a Australia, consolidando su equipo para los retos de 2025. Foto: FCF
    Compartir:
    • Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia

    Resumen: La Selección Colombia Masculina de Mayores, dirigida por Néstor Lorenzo, finalizó la ventana FIFA de noviembre con un rendimiento perfecto, obteniendo seis puntos en dos amistosos internacionales. El punto culminante fue la contundente victoria 3-0 del martes 18 de noviembre ante Australia en el Citi Stadium, donde, a pesar de cierta dificultad inicial para concretar, el equipo impuso su superioridad con goles en la parte final del encuentro, anotados por James Rodríguez (de penal al min. 76), Luis Díaz (al min. 89) y Jefferson Lerma (al min. 93), ratificando el buen momento de la 'Tricolor' y consolidando su esquema de juego de cara a los retos de 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Selección Colombia Masculina de Mayores ha concluido con broche de oro la doble jornada de amistosos internacionales.

    Esta fue la correspondiente a la ventana FIFA de noviembre, logrando un puntaje perfecto de seis puntos.

    Los dirigidos por Néstor Lorenzo ofrecieron una presentación sólida y ratificaron su buen momento, afianzando los automatismos del equipo de cara a los retos competitivos que se avecinan en 2025.

    Foto: FCF

    El triunfo más reciente se selló este martes 18 de noviembre, cuando la ‘Sele’ se enfrentó a Australia en el Citi Stadium.

    Desde el pitazo inicial, el equipo nacional impuso sus condiciones, demostrando una alta intensidad en la presión y una notable claridad en la elaboración de jugadas ofensivas.

    Esta superioridad se tradujo en una contundente victoria con un marcador final de 3-0, aunque por apartes el equipo se notó sin ideas para abrir el marcador.

    Foto: FCF

    Colombia impecable: Cierra la fecha FIFA con un contundente 3-0 ante Australia

    Y es que el primer gol llegó al minuto 76 del compromiso cuando, de penal, marcó James Rodríguez.

    Posteriormente, Luis Díaz amplió la ventaja tras capitalizar una jugada colectiva con su característico y potente remate al minuto 89.

    La goleada se cerró en la parte final gracias a Jefferson Lerma al minuto 93, quien sentenció el compromiso tras un certero cobro de esquina lanzado por el ’10’ colombiano.

    Con esta victoria, la ‘Tricolor’ cerró la doble fecha con rendimiento perfecto, sumando este triunfo al conseguido previamente ante Nueva Zelanda.

    El cuerpo técnico aprovechó esta ventana para consolidar su esquema de juego y dar minutos a jugadores importantes como Camilo Vargas, Santiago Arias, y la dupla ofensiva conformada por Díaz y Luis Suárez, confirmando el buen momento del equipo.

    Foto: FCF

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Montería, lista para el Panamericano de Ruta 2026: Una cita con la historia del ciclismo

    La Selección Colombia Femenina Sub-20 se pone a punto con intensas jornadas de entrenamiento

    Entre lágrimas, el profe Reinaldo Rueda habló de la eliminación de Honduras del Mundial

    ¡Dura baja para el clásico! Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares de la Liga BetPlay

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

    ¡Sin el Polaco! Grupo de convocados del DIM para enfrentar a Junior esta noche

    ¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares

    ¡Hoy es un día ‘Poderoso’! El DIM va por el triunfo contra Junior en su inicio de los cuadrangulares

    ¡Leve retraso, pero todo en orden! El DIM tuvo dificultades para llegar a Barranquilla

    ¡Leve retraso, pero todo en orden! El DIM tuvo dificultades para llegar a Barranquilla

    Los pelaos del DIM van por el título de la Supercopa Juvenil tras vencer 2-0 a Junior

    Los pelaos del DIM van por el título de la Supercopa Juvenil tras vencer 2-0 a Junior

    ¡Morelos aprendió la lección! Esta vez no se dejó picar la lengua

    ¡Morelos aprendió la lección! Esta vez no se dejó picar la lengua


    [grupos] [fixture items="7"]