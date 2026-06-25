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Resumen: La Alcaldía de Medellín entregó las obras de renovación integral del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque en la unidad deportiva Atanasio Girardot, tras una inversión de 21.000 millones de pesos que dotó al escenario con una pista morada de alta tecnología italiana de 13,5 milímetros de espesor. La intervención incluyó la modernización completa de camerinos, baños, tribunas y zonas de prensa con el fin de optimizar el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento y prevenir lesiones, garantizando además el acceso libre y completamente gratuito para toda la ciudadanía a partir de este próximo domingo.

Medellín estrena la renovada pista de atletismo Alfonso Galvis: una joya de talla mundial

Tras varios meses de intervención, la Alcaldía de Medellín entregó de manera oficial las obras de renovación integral del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. Con una inversión que asciende a los 21.000 millones de pesos, la ciudad recupera uno de sus escenarios más emblemáticos, dotándolo con tecnología de punta que promete una durabilidad de al menos 20 años.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el proyecto como una obra de «talla mundial» que no solo beneficiará al deporte asociado, sino a todos los habitantes de la capital antioqueña.

«Estamos poniendo el mejor tapete de atletismo que hay en el mundo. Estamos hablando de una inversión seguramente para los próximos 20 años. 1.800 obras por toda Medellín y esta es una de ellas», afirmó el mandatario local durante la inspección de los últimos detalles.

Innovación técnica: un tapete de manufactura italiana

La gran novedad del escenario es su nueva superficie sintética de 13,5 milímetros de espesor, diseñada y fabricada con estándares internacionales por expertos italianos. Este material de última generación sustituye al anterior tapete, que presentaba un notable deterioro físico tras una década sin intervenciones mayores.

Además del cambio de pista —que ahora luce un característico color morado—, el director del INDER, Eduardo Silva, detalló que la remodelación incluyó una intervención transversal de la infraestructura:

Zonas técnicas y de competencia: Repintado y rayado oficial de carriles según normas internacionales.

Comodidades para deportistas: Renovación total de camerinos y baños públicos.

Infraestructura general: Adecuación de las tribunas, cabinas de prensa, cerramiento perimetral y mejores filtros de acceso.

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Alivio para los atletas y optimización del rendimiento

La entrega de la pista fue celebrada con entusiasmo por la comunidad atlética de la región. María Camila Maturana, deportista de atletismo de la delegación de Colombia, señaló que el antiguo estado de la pista representaba un riesgo constante para la salud de los corredores.

«Me siento muy feliz. La anterior pista estaba un poquito deteriorada y daba muchos dolores a los deportistas y a los atletas. Al saber que intervinieron esta pista, se pueden hacer mejores marcas y se van a reducir los dolores», expresó Maturana, con la mira puesta en las próximas competencias panamericanas.

Asimismo, jóvenes promesas del INDER destacaron el impacto motivacional del proyecto, señalando que tras casi 10 años de espera, la ciudad vuelve a contar con un espacio óptimo para elevar el rendimiento deportivo local.

Acceso gratuito para toda la comunidad

A diferencia de otros complejos privados, las autoridades enfatizaron que el Alfonso Galvis mantendrá su enfoque social y público. El director del INDER confirmó que la pista estará disponible para el público a partir de este próximo domingo.

«Esto no es solo para los deportistas de alto rendimiento; queda para la comunidad. A partir del próximo domingo se abre para que vengan los niños, los jóvenes, los adultos mayores a disfrutar su pista, porque esto es de la comunidad de Medellín», concluyó Eduardo Silva.

El ingreso al escenario seguirá siendo completamente gratuito, permitiendo que desde deportistas élite hasta ciudadanos aficionados a las caminatas y al trote diario compartan un espacio con los más altos estándares del atletismo internacional.

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