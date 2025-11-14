¡Medellín está de fiesta! La ciudad celebra 350 años de identidad, cultura y transformación

Resumen: Medellín celebra 350 años de historia, identidad y transformación con actos protocolarios, presentaciones culturales y una amplia programación artística. La conmemoración destaca los hitos que marcaron la evolución de la ciudad, desde su fundación en 1675 hasta convertirse en un referente de innovación, cultura y desarrollo urbano en Colombia.

Medellín celebró el 2 de noviembre sus 350 años de historia, raíces, tradiciones y transformación, forjadas a lo largo de décadas y generaciones de ciudadanos. Para conmemorar esta fecha emblemática, se realizó un acto protocolario en el Parque de Berrío, sitio fundacional de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria y símbolo del origen urbano de la ciudad. La programación estuvo acompañada por la Red de Músicas de Medellín, Filarmed y el Ballet Metropolitano con la obra Botero.

En este espacio cargado de simbolismo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacaron el camino recorrido desde 1675 hasta hoy, y reconocieron la evolución de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, reflejo del dinamismo y la proyección que la distinguen a nivel nacional e internacional.

“Hoy, cuando celebramos estos 350 años, llega el momento de mostrar la nueva cara de Medellín. La cara que nos soñamos para los próximos años. Una cara que honra a los arrieros que abrieron camino, a los obreros que levantaron la ciudad con sus manos, a los empresarios que arriesgaron todo, a las maestras, a los artistas, a los jóvenes, a las madres y padres, a todos los que alguna vez soñaron con una Medellín mejor. Esa nueva cara es la de Medellín como ciudad de bienestar”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Con la frase “Bajo el mismo cielo, sobre el mismo valle”, la Administración Distrital invita a que los ciudadanos, tanto quienes nacieron en la ciudad como aquellos que han llegado desde otras regiones del país y del mundo, se apropien de este territorio con orgullo y sentido de pertenencia. Se trata de una tierra que ha sabido transformarse a lo largo de los siglos, enfrentando adversidades y retos que han convertido la pujanza en uno de los legados más valiosos de los medellinenses.

Durante la conmemoración, se destacaron varios de los hitos que la capital antioqueña ha marcado en la historia, no solo como referente para el departamento sino también como ejemplo para otras regiones de Colombia. Estos logros abarcan procesos de transformación urbana, económica, social, cultural, ambiental, en movilidad, tecnología y otros.

Entre los hechos más destacables de la historia se encuentran: en 1675, se formaliza la Villa y se le otorga escudo de armas, marcando el inicio institucional de la ciudad; en 1826, Medellín es declarada capital de Antioquia y, en ese mismo año, se consolida el Colegio de Antioquia, que posteriormente se convertiría en la Universidad de Antioquia; y en 1881, se funda el Museo de Zea, que más adelante adoptaría el nombre de Museo de Antioquia.

A lo largo del siglo XX, se consolidó en 1929 la inauguración del Ferrocarril de Antioquia; asimismo, en 1931 se abrieron las puertas de la Catedral Metropolitana. En 1952, la UNESCO impulsó la creación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, y en 1953 se inauguró el Estadio Atanasio Girardot. Por otro lado, las Empresas Públicas de Medellín (EPM) comenzaron en 1955 y en 1957 se celebró la primera Feria de las Flores con su tradicional Desfile de Silleteros. En 1972 se alzó el Edificio Coltejer, y en 1995 se inauguró el Metro de Medellín, el primer y único sistema de tren metropolitano de la nación.

“A lo largo de nuestra historia hemos tenido muchas caras. Cada una cuenta algo distinto, pero todas hablan de lo mismo: de la fuerza de nuestra gente, de la capacidad que tenemos de levantarnos, de esa mezcla de trabajo, alegría y esperanza que hace única a esta ciudad”, destacó Gutiérrez Zuluaga.

Con el propósito de celebrar los 350 años de Medellín, la Alcaldía de la Gente ofrecerá, con entrada libre, una amplia programación durante el mes de noviembre, que incluirá recorridos, conversatorios, exposiciones, conciertos, talleres, proyectos editoriales y otras actividades que construyen el relato vivo de nuestra historia.

Finalmente, el sábado 22 de noviembre, desde las 2:00 p. m., se realizará el lanzamiento del libro Medellín: 350 años de fundación y Medellín fundada: relato ilustrado, un libro a dos caras que cuenta, desde una perspectiva histórica, académica e ilustrada, la historia de la fundación de la ciudad. El evento será en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.

“Medellín tiene muchas caras, pero un solo corazón. Un corazón que ha latido con fuerza durante 350 años, y que seguirá latiendo por muchos más. Feliz cumpleaños, Medellín. Te queremos con el alma. Y lo mejor de tu historia… todavía está por venir”, concluyó el mandatario.

La programación por días, lugares y horarios se puede consultar en el siguiente enlace y en las redes sociales de @cultura.med.