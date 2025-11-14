¡Prepárese! Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por eventos culturales

Resumen: Medellín tendrá cierres viales este fin de semana por el Festival del Porro y el Festival 13 de Noviembre. Conozca los sectores afectados y las recomendaciones de movilidad.

Los cierres viales anunciados para este fin de semana en Medellín impactarán varios sectores de la ciudad debido a la realización de eventos culturales y comunitarios.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, informó que las medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y una adecuada organización de las actividades programadas. Los cierres viales se aplicarán principalmente en las comunas San Javier y Villa Hermosa.

El primer punto afectado corresponde al XXXIII Festival del Porro, que tendrá lugar en el barrio Los Alcázares, comuna 13. Para la realización del evento, habrá cierre total de la calle 49BB entre las carreras 87A y 89B desde las 5:00 p.m. del viernes 14 hasta las 7:00 p.m. del domingo 16 de noviembre.

La programación del sábado se extenderá entre las 2:00 p.m. y la medianoche, afectando también el tránsito habitual de algunas rutas del transporte público que recorren este sector.

Adicionalmente, el sábado desde la 1:00 p.m. se llevará a cabo el Festival 13 de Noviembre, que requerirá el cierre total de la carrera 23 entre calles 56G y 56H. Esta medida se prolongará hasta las 3:00 a.m. del domingo 16 de noviembre; para garantizar la movilidad, el evento contará con acompañamiento operativo de los agentes de tránsito, quienes realizarán controles y asistencia en el área de influencia.

La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, atender la señalización instalada y utilizar el transporte público como una alternativa eficiente y segura durante estos eventos.

