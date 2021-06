¡Que buena! en Medellín se crean las escuelas de la No-Violencia y construcción de paz

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de la No-Violencia, pone en marcha la estrategia Escuelas de Arte y Cultura para la No-Violencia, con la cual, se busca cambiar la realidad de los territorios vulnerables de la ciudad, donde predomina un alto número de homicidios y procesos de reclutamiento, con uso y vinculación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados delincuenciales.

El principal objetivo es crear espacios para que las organizaciones sociales de las comunas utilicen sus saberes propios y sean las formadoras de nuevos ciudadanos conscientes frente a los procesos de reconciliación, paz, justicia social y rechazo a la violencia.

“Algo que me parece fascinante de este proyecto de las Escuelas para la No violencia es que forman a través del arte, de la cultura, de la música, de la cocina; pero, también, que lo hacen las organizaciones de las mismas comunidades, es decir, son organizaciones comunitarias, la mayoría lideradas por jóvenes que van a estar trabajando con jóvenes para construir tejido social en los barrios de Medellín”, afirmó el alcalde Daniel Quintero Calle.

El arte será la herramienta pedagógica en la que se incluirán disciplinas como el teatro, artes plásticas, música, cine, literatura, audiovisuales, recreación y deporte, circo social, prácticas saludables y cocina.

La población beneficiada abarca 560 niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 16 años que serán parte de las escuelas, cerca de 70 formadores en territorio y 2.500 personas que asistirán a los talleres de sensibilización.

“Este es un gobierno que cree en la cultura de la No-Violencia, y que crea una institucionalidad para recoger a todos los actores sociales que trabajan por la construcción de paz en nuestra ciudad. Aquí estamos, felices de anunciar estas escuelas. Yo creo y estoy convencida que no hay paz sin arte, porque en sí mismo la paz es una obra de arte, no hay paz sin cultura, no hay paz sin deporte y eso lo entendimos desde la generación de la Secretaría de la No-Violencia”, expresó la gestora social de Medellín, Diana Osorio.

Serán 27 organizaciones sociales que trabajarán desde los territorios. Algunas de ellas son la Corporación Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel de Manrique y la Corporación Mi comuna de Santa Cruz. Estas iniciativas se ejecutarán con la Universidad de Antioquia y colectivos sociales con experiencia en la intervención de comunidades frente a la prevención de las violencias, enfoque de género, población desplazada, afrodescendiente, educación popular, arte y cultura ciudadana.

Las escuelas, inscritas en el proyecto de Construcción de Paz Territorial, se impactarán a nueve comunas: Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, La Candelaria, San Javier y al corregimiento de Altavista.

“Creamos unas escuelas para que los jóvenes de Medellín puedan aprender a resolver los conflictos de sus comunidades, puedan aprender a tramitar sin violencia las diferencias que se tienen en los barrios apoyados en el arte como la principal herramienta para construir esa cultura de transformación educativa en la que la paz es el elemento central” , mencionó el secretario de la No-Violencia, Juan Carlos Upegui.

Las escuelas se llevarán a cabo en tres fases. La primera es la planeación estratégica y propuesta metodológica, la segunda es la implementación en el territorio mediante diferentes manifestaciones artísticas y académicas, y la tercera es la sistematización y el diagnóstico.

Seis escuelas tendrán un enfoque territorial y la restante un enfoque poblacional, dirigida a población LGBTIQ+, familias de firmantes de paz, población privada de la libertad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes.

“Estamos muy felices de estar en este proyecto porque creemos realmente que se pueden humanizar los conflictos y que podemos crear unas escuelas donde el arte y la cultura dejen capacidades instaladas para que los niños y jóvenes que hemos vivido tantas violencias en Medellín podamos reconocernos y sembrar memoria”, reconoció Deysi Jhojana Flórez, representante de las organizaciones sociales aliadas.

Esta estrategia busca también hacer un reconocimiento de las memorias y procesos propios de cada territorio con el fin de intercambiar saberes y experiencias que contribuyan a la transformación de las comunidades y a la construcción de paz territorial.

La convocatoria e inscripción estará a cargo de cada una de las organizaciones sociales en los barrios. Los interesados deben escribir al correo escuelanoviolencia@udea.edu.co y especificar la comuna en la que viven para hacer parte de esta nueva generación de la paz.

